Cumhurbaşkanı adaylarından 11'i için 100 bin imza sürecinde dördüncü gün

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını vermişti. Buna göre Meclis dışından partilerin aday göstermesi veya bağımsız isimlerin aday olabilmesi için vatandaşlardan 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede YSK’nın kararına göre 11 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Destekledikleri adaya imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek.

Şu ana kadar 213 bin 722 imza toplandı

Cumhurbaşkanı adaylarından 11’i için imza verme işlemleri dördüncü gününde devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından seçmenler saat 12.00 itibariyle toplam 213 bin 722 imza kullandı. En fazla oy alan adayların sıralaması ise şöyle:

Muharrem İnce 80 bin 633, Fatih Erbakan 69 bin 97, Sinan Oğan 42 bin 422, Doğu Perinçek 16 bin 976, Yakup Türkal 2 bin 105, Erkan Trükten bin 164, Ahmet Özal 838, İrfan Uzun 487, Halil Murat Ünver 301, Hilmi Özden 246, Davut Turan 94