Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) yapılan kura çekimi ile cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada da Sinan Oğan yer alacak.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla YSK’de kura töreni düzenlendi. Kura çekim törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ve parti temsilcileri katıldı. Kura sonucu cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada da Sinan Oğan yer alacak.

Seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan’da başlanacak. Seçim takvimine göre 2 Nisan’da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan’da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.