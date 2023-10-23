Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Filistin Büyükelçisi Mustafa ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) tarafından düzenlenen Filistin’e Destek programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, SDE tarafından düzenlenen Filistin’e Destek programında, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi. İsrail’in mazlum Filistin halkına saldırıları ve gelişmeler hakkında sunum yapan Büyükelçi katılımcıların sorularını da cevapladı. Duygulu sahnelerin yaşandığı oturum sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Büyükelçi Faed Mustafa’ya, “Türk Milleti asırlardır bu coğrafyada birlikte yaşadığımız din kardeşlerimiz Filistin halkının sonuna kadar yanındadır” diyerek destek verdi.