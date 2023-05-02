Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Fuat Avni üslubu'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, “Kılıçdaroğlu’nun attığı tweet çocuğun atmayacağı tweet. Evren, Çağatay bilmem ne diye isim sayıyor. Soy isim saymaya da lüzum görmüyor. Fuat Avni üslubuyla trollcülük oynayan bir yaklaşım” dedi.

Türkiye Yüzyılında Küresel Demokrasi, Gençlik ve Teknoloji Forumu yarın Ulucanlar Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Küçükyılmaz, “14 Mayıs bildiğiniz gibi Türkiye’nin geleceğinde kırılma noktası olan çok önemli bir tarih. Yine tarih bizi 70 küsur yıl sonra benzer bir tevafuka doğru sürüklüyor. 14 Mayıs 1950’de de gençliğin değişen nesillerin istekleri dönüştürücü güç olmuştu. Gençliğin enerjisi motivasyonu her zaman için yönetimlerin dikkatini çeker. Sadece toplumu idare eden insanların değil o toplum üzerinde birtakım emelleri, düşüncüleri olan kişilerin, grupların her zaman gençliğin enerjisi dinamizmi dikkatini çeker. 1970’li yıllarda binlerce gencini bu ülke hiç uğruna kurban verdi. Aynı filmi defalarca önümüze koydular. 1980 darbesinden sonra ülkücü gençler kurban verildi. 28 Şubat’ta binlerce dindar genç özellikle genç kızlarımız kurban verildi” ifadelerini kullandı.

Gençlerin eleştirmesinin gerektiğini belirten Küçükyılmaz, “Sırf kendi yaşıtı diye bir vekili gençlerin eleştirmemesini beklemek doğru değil. Bu bizim açımızdan gençlik diye bir kategori değil de yetişkinlik bir kategorinin daha anlamlı olduğunu gösteriyor. 70 yaşındaki bir adam bir çocuktan daha çiğ hareketler yapabiliyor. Sosyal medyanın elinde düştüğümüz zaman Allah muhafaza etsin. Dün sayın Kılıçdaroğlu’nun attığı tweet çocuğun atmayacağı tweet. Evren, Çağatay bilmem ne diye isim sayıyor. Soy isim saymaya da lüzum görmüyor. Fuat Avni üslubuyla trollcülük oynayan bir yaklaşım. Bir insan reşit midir, değil midir ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. 15 yaşındaki bir çocuk yeri geldiğinde yetişkin bir insan gibi olabiliyor” açıklamasında bulundu.