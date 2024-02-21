Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri, partilerimizin veya adaylarının ikbali meselesinin çok ötesindedir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "31 Mart 2024 Pazar günü ülkemizde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, partilerimizin veya adaylarının ikbali meselesinin çok ötesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Nogay Türkleri Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Engin Demirok ve Rusya-Terekli Mektep Nogay Bölgesinden Gelen Dağıstan Nogay Derneği Başkanı Shamil Adzhıgaıtarov’u kabul etti. Topçu, kabul sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimizin Gazi Evine hoş geldiniz, komşumuz Rusya Federasyonu vatandaşı bütün soydaşlarımıza Türkiye’den selam olsun. Türkiye, devleti ve milleti ile dünyadaki etkinliği ve sorumlulukları açısından Türkiye’den çok daha büyük bir ülke ve millettir. Milletimiz her seçimde ‘siyasi istikrarımızı’ koruduğu için ülkemiz, bölgesinde ve dünya da barışın, esenliğin güvenilir adresidir. 31 Mart 2024 Pazar günü ülkemizde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, partilerimizin veya adaylarının ikbali meselesinin çok ötesindedir. Kapalı kapılar ardında kandilin ışığında demlenenler, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de tarihi misyonunun bilinciyle ve etrafındaki emperyal projelerin farkında olarak tercihini yapacak olan milletimizden karşılık bulamayacaklardır. Bu seçimlerde, Türkiye Yüzyılı’nı dünya ile buluşturmaya ve bu asrı Türk asrı yapmaya aday siyasi kadroların milletimizden yetki alacakları seçim olacaktır" diye konuştu.

Ziyaret, Dağıstan Nogaylar Dernek Başkanı Samil Adjigaytarov’un Topçu’ya Türkiye’deki Nogaylar’a verdiği destekler için hediye takdimi ve resim çekilmesi ile sona erdi.