Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kumuk Türkleri Vakfı Başkanı Gadjieviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Rusya Federasyonu Kumuk Türkleri Sultan-Mut Tarkulu Etenekli Gençleri Destekleme Vakfı Başkanı Abdurahmanov Nadirsoltan Gadjieviç, Nogay Türkü ozan ve bestecisi Arslanbek Sultanbekov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Rusya Federasyonu Kumuk Türkleri Sultan-Mut Tarkulu Etenekli Gençleri Destekleme Vakfı Başkanı Abdurahmanov Nadirsoltan Gadjieviç, Nogay Türkü ozan ve bestecisi Arslanbek Sultanbekov ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi. Topçu, “Kumuk Türkleri, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’nın kadim Türk halklarındandır. Rusya vatandaşı Kumuk kardeşlerimize, diğer Türk soylu halklara Türkiye-Rusya ilişkilerine olan katkıları ve asrın depremini yaşadığımız bu günlerde Rusya’daki Sultan-Mut Tarkulu Etenekli Gençleri Destekleme Vakfı’na destekleri için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rusya vatandaşı Kumuk Türkleri ve bütün halklarının güvenli, özgür ve refah içerisinde yaşamalarını diliyor, saygı ile selamlıyorum. Vakıf Başkanımız kardeşim Abdurahmanov Nadirsoltan Gadjieviç’e, vakfın mensuplarına, destek olan bütün kardeşlerimize acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için hasseten teşekkür ediyorum” dedi.

Gadjieviç, kabulünden dolayı Topçu’ya teşekkür ederek, “Kuzey Kafkasya’da yaşayan bütün Türk soylu halklar gibi Kumuklar da Türkiye’de yaşanan bu görülmedik afetle ilgili acıyı yüreklerinde yaşadılar. Sultan Mut Vakfı öncülüğünde ve koordinesinde imamlar hutbelerde halkı bu konuda bilgilendirdi. Dağıstan, Çeçenistan ve Osetya’da yaşayan bütün Kumuk Türkleri, ellerinden gelen destekleri yaparak, vekilleri ile birlikte Türkiye’ye gönderdiler. Allah Türk devletine ve milletine bir daha bu tip afetleri göstermesin inşallah” diye konuştu.

Ziyaret Yalçın Topçu’nun heyete Cumhurbaşkanı adına takdim ettiği hediyeler ile sona erdi.