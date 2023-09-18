Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu görevine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, son günlerde bazı basın yayın organlarında görevden alındı iddiasını reddetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu görevine devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, son günlerde bazı basın yayın organlarında görevden alındı iddiasını reddetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, son günlerde bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanları ile yollarını ayırdığı ve bunlar içerisinde kendisinin de olduğu yönündeki haberlerle ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Topçu, şunları kaydetti:

“Son günlerde bazı malum basın yayın organlarında yer alan ve ısrarla sürdürülmeye çalışılan şahsım ile ilgili görevden alındı iddiası kast-ı mahsus olup doğru değildir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevime devam ediyorum.”