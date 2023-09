Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Tatar Milli Lideri Kırımoğlu'nu ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, makamında Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki makamında Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz ile beraberindeki heyeti kabul etti. Topçu, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov’un Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı olmasını kutlayarak başladığı konuşmasında, “Türkiye devleti ve milletiyle birlikte Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmaya, her türlü insani yardıma, soydaşımız Kırım Tatarlarının haklarının ve statülerinin güçlenmesi için her zaman destek olmaya devam edecek. Kırım’ın yasa dışı işgalini ve ilhakını tanımadı ve tanımayacak. Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Neriman Celal ile birlikte tutuklu olan soydaşlarımızın tamamının bir an önce serbest bırakılmasını bu insan hakları ihlalinin sona ermesini ve bu savaşın da adil bir barış ile bitmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu ise Türkiye’nin işgali tanımamasının, Ukrayna’nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü savunmasının kendileri için büyük bir destek olduğunu belirtti. Kırım’ın işgali devam ederse Kırım Tatarlarının hiçbir geleceğinin bulunmayacağını belirten Kırımoğlu, bu savaşın, kendileri için yeryüzünde kalmak ya da yok olmak meselesi olduğunu söyledi.