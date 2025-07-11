Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un hayatını kaybettiğini açıkladı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

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