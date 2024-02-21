Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları müsteşar yardımcılarını ve beraberlerindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Türkiye ve ABD ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı, savunma alanındaki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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