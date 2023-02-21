Cumhurbaşkanı Erdoğan: '11 ilimizde mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, AFAD’ın oluşturduğu konteyner kentte incelemelerde bulunarak depremzedelerle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’ten 87 bin kişiyi başka illere tahliye ettiklerini belirterek, "Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımıza çadırlarda, 4 bin 500’e yakın vatandaşımıza da konteynerlerde barınma imkanı sağlıyoruz. Nurdağı’nda ise köylerle birlikte toplam 6 bin 570 çadır dağıtıldı. Ayrıca 2 bin 732 kişi kapasiteli konteyner alanları oluşturulmaya başlandı. İlçemizde bulunan 24 seyyar mutfağımız vasıtasıyla sıcak yemek ikramı yanında kumanya ve paketli gıda dağıtımı yapılıyor" dedi.

Gaziantep’te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesinin tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu kaydetti. Nurdağı’nda ise 5 bin 549 bina ile 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığının tespit edildiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544’ü Gaziantep’te olmak üzere toplam 200 bin konutun inşası için ilk kazmanın vurulacağını söyledi. Erdoğan, "Gaziantep’in köylerinde de 9 bin 130 köy evini, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Van’ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl depreminde Bingöl’ü yeniden nasıl inşa ve ihya ettiysek, İzmir depreminde İzmir’i nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek, Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarında oraları nasıl sıfırdan yeniden inşa ve ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya’yı nasıl inşa ve ihya ettiysek, bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Kısa zaman önce, malum Elazığ depreminde, Malatya’da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında birbirimize kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" şeklinde konuştu.