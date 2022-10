Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'e giden süreçte icazeti başka mahfillerde değil aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023’e giden süreçte icazeti başka mahfillerde değil aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacağız. İnsanımızın başını yere eğdirmeyecek, onurunu hiç kimseye, hiçbir ülkeye çiğnetmeyeceğiz. Bunu da muhtarlarımızla omuz omuza başaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Sözlerinin başında kömür madeninde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, "20 bini aşkın muhtarımız burada. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi, anlamı daha var. Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz. Muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara’ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz. Muhtarlarımız gönül rahatlığı ile kalacakları konum sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir eve kavuştular. Bugün ayrıca açılışımızın yanı sıra 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Bunları en kısa sürede tamamlayıp sizlerin emrine vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülke demokrasisine kazandırılanlardan birinin muhtar buluşmaları olduğunu söyleyen Erdoğan, 2015 yılından bu yana 52 ayrı buluşma gerçekleştirildiğini bildirdi. Erdoğan, Türkiye’nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarın milletin evinde misafir edildiğini kaydetti. Erdoğan, "Bana ’muhtar bile olamazsın’ diyorlardı. Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız beklentilerini, dertlerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sadece muhtarlarımızın değil, bu vesileyle ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur. Bu güçlü bağ hiçbir siyasetçiye nasip olmamıştır, büyük bir şereftir. Buluşmalarımızın muhtarlara yönelik bakış açısını da kökten değiştirdiğini görüyoruz. Muhtar kardeşlerimizin yüzüne bakmayanlar bu toplantıdan sonra muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler, kılını kıpırdatmayanlar, muhtarlarımızı vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir iki salon toplantısının devamını bile getiremediler. Birkaç toplantı ile rol kapmaya çalışsalar da şu kardeşliğimizi, dayanışmamızı, asla tesis edemediler. Bizim de sizinle aramızda gönülden gönüle kurulu bir köprü var. Belki bizim şu sevdamızı çekemeyenler olacaktır. İşte onun için aşkınız, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Birileri her türlü imkana sahip olurken milletimizin kahir ekseriyeti horlanmış, dışlanmıştır"

"Milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir avuç seçkin dışında kimse hizmete ve hürmete layık görülmemiştir. Birileri her türlü imkana sahip olurken milletimizin kahir ekseriyeti horlanmış, dışlanmıştır. 2002’den itibaren millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizde demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik. Muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtarlar daire başkanlığı kurarak açıkça gösterdik."

Muhtarlar için birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anımsatan Erdoğan, "Muhtarlarımızın ödeneklerini olması gereken seviyeye çıkardık. Göreve geldiğimizde 97 lira olan ödeneği bugün 5 bin 500 liraya yükselttik. Aynı zamanda güncel rakamla 2 bin 232 lira olan muhtarlarımızın SGK primlerinin devlet tarafından karşılanmasını temin ettik. Talep eden tüm kadın muhtarlarımızın muhtarlık hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Muhtarlar Günü vesilesiyle müjdeler paylaşan Erdoğan, "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Yakında hazırladığımız teklifi meclisimizin takdirine sunacağız. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurumu arasında yapılacak protokolle Muhtar Akademisi projesini hayata geçiriyoruz. Adrese dayalı kayıt sistemini muhtarlarımızın istifadesine açtık. Köylerimizde, mahallemizdeki metruk yapıları sizler de sistem üzerinden bildireceksiniz. Afet sonrası gelen aynı yardımların dağıtımında muhtarların kullanımına yönelik modül geliştirdik. Muhtarlık binalarımızın elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz. Muhtarlıklarımızın 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti verebilmesi için gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Daha kendi sorunlarına çözüm bulmayanların ülkenin ve milletin derdine derman olacak teklifler getirmelerini beklemiyoruz"

"Bundan sonra aramıza kimseyi sokmadan tam bir dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye’ye dair hiçbir hedefleri, ülkemizin geleceğine dair hiçbir idealleri olmayanlarla bizim aramızdaki farkı sizler de görüyorsunuz. Daha kendi sorunlarına çözüm bulmayanların ülkenin ve milletin derdine derman olacak teklifler getirmelerini beklemiyoruz. Biz dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği 85 milyonun huzuru, esenliği ve ekonomik refahı için çalışacak, koşturacak, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını kararlılıkla savunacak, 2023’e giden süreçte icazeti başka mahfillerde değil aziz milletimizin tertemiz iradesinde arayacağız. Kimsenin karşısında el pençe divan durmayacağız. İnsanımızın başını yere eğdirmeyecek, onurunu hiç kimseye, hiçbir ülkeye çiğnetmeyeceğiz. Bunu da muhtarlarımızla omuz omuza başaracağız" dedi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran küresel krizin gelişmiş ülkeler dahil herkesi derinden sarstığını söyleyen Erdoğan, "Bu kritik dönemde bu birlikteliğimiz çok daha önemli hale geliyor" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşan kış mevsiminin gelişmiş ülkelerde çok daha derin etkileri olacağına dikkat çeken Erdoğan, "Hamdolsun hepsi acaba bizim doğalgaz sorunumuz ne olacak diye ağlarken bizim böyle bir sorunumuz yok. Bizler vaktinde yaptığımız anlaşmalarla nispeten çok daha rahat durumdayız. Türkiye olarak bu krizi olabilecek en az hasarla atlatmanın, hatta ülkemiz ve milletimiz için atılım fırsatına çevirmenin gayretindeyiz. Putin açıklama yaptı, ’Türkiye’yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız’ dedi. Yani Avrupa doğalgazı bizden alacak. Böyle durup dururken olmuyor. Bu aramızdaki diplomasi ile oluyor. Bölgemizdeki savaşa ve istikrarsızlıklara rağmen bunun emarelerini birçok alanda görmeye devam ediyoruz. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. İhracatımız rekorla yükselişini sürdürüyor. İstihdamda tarihimizin en iyi seviyesindeyiz. Tarımda bereketli sezon geçiriyoruz. Turizmde salgının kayıplarını telafi etmenin ötesine geçtik. Otellerimizin doluluk oranları şu aylarda bile yaz mevsimini aratmıyor. Ücretlerdeki artışlarda her alanda vatandaşlarımıza sahip çıkıyor, yüklerini hafifletmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin Yüzyılı için muhtarlara destek çağrısı yaptı.