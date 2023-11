Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 milyon 680 bin çalışan emekli ikramiyeden faydalanabilecek'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Haliç Kongre Merkezi’nde "Yüzyılı İnşa Edenler Yüzyılı İnşa Edecekler" teması ile program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul milletvekilleri, davetliler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL’lik ödemenin yapılacağını belirterek, “Emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Bu vesileyle emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan Emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması, şahsen bizim de içimize sinmeyen bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdur. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimiz de bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gereken düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kurlu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklilerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız” dedi.

“Her yıl 40 bin öğretmen ataması yaptık”

Bütçeden her zaman aslan payının eğitime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun eğitim öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80’i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu öğretmen maaşları ve özlük hakları ile ilgili iyileştirmelerdir. Dolar bazında 2002 yılında Kasım itibarıyla bir öğretmen, ek ders hariç, 292 dolar kazanırken, bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor” şeklinde konuştu.

Fahiş fiyatlarla mücadele

Ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum. Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz. Konut ve kira fiyatlarında da dengelenme başladı. Öte yandan evlatlarımızı ve parlak yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ne yapsak yetersiz kalacak. Bunu laf olsun diye değil, tüm kalbimle ifade ediyorum. Bugüne kadar öğretmenlerimiz ile kimseyi aramıza sokmadık. Bundan sonra da muhabbetimizin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesleğin niteliğini güçlendirecek kanun teklifimizi tüm paydaşlarımızın dikkatine sunacağız. Lisans programlarından mesleki gelişime kadar tüm aşamaları gözde geçirerek yeni istihdam sistemini hayata geçireceğiz” diye belirtti.

Öğretmenlere yönelik şiddet konusuna değinen Erdoğan, "Şiddet konusu en hassas olduğumuz konulardan biri. Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Bu konuda mevzuat ile sıkıntı varsa çözeceğiz, üzerine kararlılıkla gideceğiz. Zaman zaman medyaya da yansıyan üzüntü verici görüntülerin önüne geçeceğiz. Gittiğim okullarda öğrencilere 4 kelime tavsiye ediyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki okullarla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin 977 okul, 119 bin 200 derslikle eğitim hizmetlerimizi sürdürdüğümüz bölgede depremde, 969 okul, 12 bin 120 dersliğimiz hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Eğitim kurumlarımızın fiziki altyapısını iyileştirmek için planladığımız okul ve derslik sayısına ilaveten deprem sonrası acil ihtiyaç duyulan yeni 2 bin 571 derslik açtık. 6 Şubat’tan bugüne bölgedeki 45 bin dersliğimizin bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak yavrularımızın hizmetine sunduk. Deprem bölgesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında 19 bin 468 dersliği daha hizmete açacağız. Deprem konutları ve köy evlerimizin yapımına zaten devam ediyoruz. İnşası tamamlanan toplam 46 bin konut ve köy evini yıl başından önce hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.