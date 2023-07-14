Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'den Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz'

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, Avrupa Birliği vize serbestisi konusundaki gelişmelerle ilgili, "AB’den Türkiye’ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz" dedi.

Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Sayın Putin’i ağustos ayı içerisinde Türkiye’de misafir etme hazırlığımız var"

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkındaki soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin’i ağustos ayı içerisinde Türkiye’de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM’den de Sayın Guterres, Sayın Putin’e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya’nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz" dedi.

"AB’den Türkiye’ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz"

Avrupa Birliği vizesi serbestisi konusundaki gelişmelerle ilgili Erdoğan, "Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle bunu etraflıca konuşma yaptık. Kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda beklenilen Türkiye’ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

"Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular, bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız" diye konuştu.