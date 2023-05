Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri’nde gerçekleştirilen TOBB 79. Genel Kurulu’nda konuştu.

81 vilayette faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın tamamını birer ’alperen’ olarak gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye ideali hayaline sahip çıkan Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine teşekkür ettiğini ifade etti. Erdoğan, "Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik saldırıları beraber püskürttük. Türkiye’yi tarihinin en büyük yatırım hamleleri ile beraber tanıştırdık. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5 buçuk oranında beraber yürüttük. Milli gelirimizi, 1 trilyon dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 10 bin 650 dolara beraber yükselttik. İş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamı 32 milyona yine beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, turist sayımızı 12,8 milyondan 51 buçuk milyonun üzerine beraber çıkardık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Togg Projesini sizlerin de sahiplenmesi ile beraber gerçeğe dönüştürdük" açıklamasında bulundu.

Son 21 yıla damga vuran başarı hikayesinin kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket edilerek yazıldığını söyleyen Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyası ile siyaset kurumu ile el birliği, gönül birliği içinde Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz. TOBB üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum" dedi.

"Hiçbir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden rekor bir katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik"

Tarihin en önemli seçim süreçlerinden birinin başarı ile tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta seçimlerin meclis boyutunun neticelendiğini, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı aşamasının sonuçlandığını hatırlattı. Her iki seçimin de demokrasiye yakışır bir olgunlukla gerçekleştiğini dile getiren Erdoğan, "Hiçbir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden rekor bir katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Adeta yüzde 90’lara dayanan katılım. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, iş dünyamıza hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tercihini demokratik yollarla sandığa yansıtan her bir vatandaşa en kalbi şükranlarını sunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşları yüksek katılım oranları tebrik etti.

"28 Mayıs gecesini ülkemizle birlikte Afrika’dan Asya’ya, Rumeli’den Filistin’e, Türk cumhuriyetlerine kadar adeta bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, "Seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlamı gerekse sonuçları itibarıyla ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Milletimiz 15 Temmuz gecesi olduğu gibi istiklal ve istikbaline yönelik hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkarak bunları durdurmuştur. Türk ile Kürt’ün, Alevi ile Sünni’nin arasına serpilmek istenen fitne tohumlarını bu mübarek topraklar reddetmiştir" dedi.

"İradesini sandığa yansıtan her bir kardeşim bu seçimin kazananıdır"

Anadolu irfanının bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşamamıştır. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde yapılan tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyen her bir insanımız bu seçimin kazananıdır. Yabancı dergi kapakları üzerine yürütülen propagandalara aldırmadan, hiçbir baskı altında kalmadan iradesini sandığa yansıtan her bir kardeşim bu seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan yüreği yaralı depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek, sandıklara koşan yurt dışındaki tüm gurbetçilerimizi bu seçimin kazanandır. Dünyanın dört bir yanında Türkiye denilince gözleri parlayan, gözlerinden aşağı damlalar akan, ülkemiz için dua eden, bizimle sevinen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazanandır" açıklamasını yaptı.

"Halkımız, Cumhurbaşkanlığını yüzde 52,18 oy oranıyla şahsımıza vererek 5 sene daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün demiştir"

Milli iradenin bir kez daha en güzel, en hayırlı şekilde tecelli ettiğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı teklifimiz hem 14 Mayıs’ta hem 28 Mayıs’ta milletimiz tarafından büyük bir teveccühle kabul görmüştür. Halkımız mecliste çoğunluğu 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanlığını yüzde 52,18 oy oranıyla şahsımıza vererek 5 sene daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün demiştir. Millet ilkeler ve değerler yerine, bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı üzerine kurulu kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir. Hatta hesap uzmanıyım diye övünenler Dimyat’a pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar Bağdat’tan değil sandıktan dönmüştür. Ben hesap uzmanı değilim ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP’nin vekil sayısı 2018’de 146 idi. 2023’te vekil sayısı 169’a çıktı. Buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 kiralık vekil gidince CHP vekil sayısı 129’a düştü. Hesap uzmanı bu şekilde yapar mı? 40’ı gitti 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu" diye konuştu.

"Eski Türkiye İttifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Bundan sonrasını oraya gönül vermiş olan tüm CHP’li arkadaşlar düşünecektir. Eski Türkiye İttifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir. Türkiye’nin 16 Nisan 2017 referandumu ile zaten terk ettiği eski sisteme dönüş önerilerini bir kez daha elinin tersi ile itmesi son derece manidardır. Bu kirli ittifakları kirli bir araya gelişler, ne demokrasiye sığar ne bu milletin ruh köküne, kültürel değerlerine yakışır. Bunun dersini benim milletim sandıkta verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler, tutmadı. Önce öyle başladılar kampanya sonuna doğru vazgeçtiler. Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru bir şekilde okuması gerektiğine inanıyorum. Milletin kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan artık vazgeçilmelidir. Akıntıya kürek çektirmenin, tarihi geri sarmanın faydası yoktur. Eski sistem çalışmalarını rafa kaldırmalı sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

"Elbette bu seçim sürecinde kimin ne yaptığını, ne söylediğini, nerede nasıl bir pozisyon aldığını hafızamıza kaydedeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu yaparken geçmişin geleceği gölgelemesine de kesinlikle göz yummayacağız. Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamızın da beklentilerini farkındayız. Şimdiye kadar taleplerinize kulak tıkamadık, sorunlarınızı görmezden gelmedik. Her yıl bakanlarımla birlikte ekonomi şuralarında her şehrimizin, her sektörümüzün sorunlarını istişare ettik yine edeceğiz. Bundan sonra sizlerle yine bir araya gelecek bu adımları birlikte atacağız. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Tüm Türkiye olarak altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Havalimanından Külliyeye gelene kadar caddelerdeki o tablo asla unutulacak bir tablo değildir. Milletimin öyle bir tablo ortaya koyması burada duadan başka bize düşen bir şey yok. Yükümüz ağır bunun farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim dönemi boyunca söylemedikleri yalan, iftira kalmadı. Bugüne kadar yapmadıkları, yapamadıkları ne tür yalanlar varsa bunların hepsini söylediler."

CHP’nin büyükşehir belediye başkanlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaptıklarınız ortada. Büyükşehir belediye başkanlarınız İstanbul, İzmir’de, Ankara’da ne yaptı. Yaptıklarını söylemiyorlar. Ben İstanbul’da yaşıyorum, Ankara’da yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi ortaya atılan iddialara da tepki göstererek, "Bunlar kendi hezimetlerine milleti ortak etmek isteyen zavallılardır. Biz son 21 yıl olduğu gibi yine işimize bakacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya çalışacağız. Yeni pazarlar yeni müşteriler bulmaya çalışacağız. Daha fazla üretecek, daha fazla ihracat yapacağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla büyümek. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı açacağız. 21 yıldır devletine ve hükümetine güvenen hiç kimse mağdur olmadı. 21 yıldır ülkenin potansiyeline güvenen hiç kimse pişmanlık yaşamadı" diye konuştu.