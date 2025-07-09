- Haberler
- Politika
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür.'
WhatsApp İhbar Hattı
0546 742 07 42
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!
İHA
Bakmadan Geçme
Silivri'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Silivri'de tarım alanlarındaki yangın ormana sıçradı
Silivri Tarımda Liderliğini Pekiştiriyor: Hasat Töreninde Güçlü Mesajlar
Silivri Belediyesi, Deniz Şehitlerini Anma Programı düzenledi
Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki tarla yangını evlere ulaşmadan kontrol altına alındı
Kadın girişimciliği, üretim ve dayanışma Silivri’de bir araya geldi