Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür.'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür."

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