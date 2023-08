Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık kendi insanlı ve insansız savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma Sanayii’nde son dönemde yaptığımız büyük atılımlar sayesinde teknoloji konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdik. Artık kendi insanlı ve insansız savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik. Önümüzdeki yıllarda kendi vizyonumuzu ve hedeflerimizi hayata geçirmeyi sürdürdükçe Türkiye ile birlikte tüm insanlık da şefkat ve adalet ışığıyla daha çok tanışacaktır. Türkiye Yüzyılı’na sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Türkiye’nin savunma alanında yüzde 80 oranında yerli ve milli bir yapıya sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hava Harp Okulumuzdan başarı ile mezun olan 240’ı Türk vatandaşı 12’si de dost ve kardeş ülke vatandaşı olmak üzere toplam 252 öğrencimize diplomalarını vereceğiz. Mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Havacılarımızla gurur duyuyoruz. Okulumuz mezunlarından 144 gencimiz şu an pilot olarak görev yapıyor. 255 teğmenimizin pilotaj eğitimi ise, hali hazırda devam ediyor. Sizler de bugün itibariyle bu büyük aileye iştirak ederek gücümüze güç katıyorsunuz. Dünyanın hem asimetrik saldırılara hem bölgesel ve küresel tehditlere en fazla maruz kalan ülkelerden biriyiz. Bunun için karasıyla, havasıyla, deniziyle ordumuzun tüm kuvvetlerini, teknolojisi ve insan unsuruyla sürekli güçlendirmemiz gerekiyor. Hamd olsun Savunma Sanayii’nde son dönemde yaptığımız büyük atılımlar sayesinde teknoloji konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdik. 20 yıl önce yüzde 20 milli savunma olarak yapıya sahiptik. Bugün yüzde 80 oranında yerli ve milli bir yapıya sahibiz. Artık kendi insanlı ve insansız savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik. Radarından füzesine, yapay zekasından siber sistemlerine kadar her başlıkta tamamlanan devam eden ve yeni başlanan projelerle her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Kimseye husumet beslemeden kendi ihtiyacımızı karşılama gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı’na sıkı sahip çıkmanızı istiyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Harp okullarımızda olduğu gibi teknolojide de elimizdeki birikimi dostlarımızla paylaşmak konusunda asla hasislik göstermiyoruz. Tam tersine bil hassa son 7 yılda pek çok örneği ile ispatladığımız gibi dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında yer aldık. Bu ilkeli yaklaşımımız sayesinde siyasi ve askeri gücümüzle elde ettiğimiz konumumuzu yumuşak güç de tahkim ettik. Herkesin sömürülecek meta olarak baktığı toplumları biz Allah’ın yarattığı en şerefli mahlukat olan insan olarak gördük, görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu ve hedeflerimizi hayata geçirmeyi sürdürdükçe Türkiye ile birlikte tüm insanlıkta inşallah medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığıyla daha çok tanışacaktır. Türkiye Yüzyılı’na sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Milli Savunma Üniversite’mizden beklentim ise bu büyük medeniyet iddiasını harp okullarımızda ve diğer eğitim birimlerinde 2 bin yılı aşkın tarihlerimizdeki örnekleriyle en güzel şekilde gençlere nakşetmesidir. Kendi sığ geçmişlerini büyütmek için Türk tarihini dar alana sığdırmaya çalışanlara cevabı 2 binlik askeri tarihimizle vermek boynumuzun borcudur. Bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi bu toprakları kendine vatan yapmak, Çanakkale’de bu toprakları vatan olarak tutmak tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi vatanını her türlü sinsi tehlikeden korumak, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Çanakkale’den beri tüm zaferlerimizin beri tüm zaferlerimizin mimarı olan Asım’ın Nesli ile bunu başaracağız. Görev süreniz boyunca ve özel hayatınızın her anında böyle büyük bir davanın mirasçısı asla aklınızdan çıkarmayacağınıza inanıyorum. Şimdiden gazanız mübarek olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

"Kutlu bayrağı daha ileri taşıyacaksınız"

“Milletler en büyük kahramanlarını en büyük tehditler, tehlikeler, saldırılar esnasında çıkarır” diyen Erdoğan, “Dün Büyük Taarruz’un 101. yıldönümünü milletçe coşkuyla kutladık. Bu vesileyle Büyük Taarruz başta olmak üzere Milli Mücadele’nin her bir safhasına mücadele eden kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Büyük Taarruz’un baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ordumuzu yöneten teğmeninden genaraline tüm subayları şükranla yad ediyorum. Milletler en büyük kahramanlarını en büyük tehditler, tehlikeler, saldırılar esnasında çıkarır. Asırlardır milletimizin sinesinden çıkan her bir kahraman bizim önümüzde yeni ufuklar açmış yeni ışıklar yakmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Sizlerin arasından çıkan yeni kahramanlar ise bu kutlu bayrağı daha ileri taşıyacaktır. Dünyanın geçmişle kıyaslamayacak kadar karmaşık ve tehlikeli bir yola gittiği gerçektir. Bu ortamda biz ecdadın emanetine halel getirmeden dünyanın yeni düzeninde ülkemizin hak ettiği yere çıkarmasının mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençler hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınırlar çizmeyin”

Hava Harp Okulu’ndan mezun olan öğrencilere tavsiyede bulunan Erdoğan, “Ülkemizin ve dünyanın eski düzenden bugünkü düzene geçiş sürecinin her safhasını bedeller ödeyerek yaşamış bizler için bu tablo ne şaşırtıcı ne de korkutucudur. Kendi köhne dünyalarını ülkenin ve yer küreğinin yegane gerçeği sananlar ise en büyük zararı milletimizin Türkiye Yüzyılı idealine veriyor. Gençler hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınırlar çizmeyin. Kendinize olan güveninizden şüphe duymayın. Okulları ziyaretimde öğrencilerimize her fırsatta tavsiye ettiğim 4 ilkeyi burada tüm gençlerimize özellikle bir hayat rehberi olması bakımından tekrarlamak istiyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okuyacaksınız ki, insanlığın binlerce yıllık kadim birikimine vakıf olabilesiniz. Düşüneceksiniz ki, bu birikimi kendi özgün değeriniz haline dönüştürebilirsiniz. Uygulayacaksınız ki sahip olduğunuz bilgi ve becerinin karşılığını görebilesiniz. Neticelendireceksiniz ki kendinize, ailenize, milletinize ve tüm insanlığa hayırlı katkılar yapabilesiniz. Bunu başardığınızda içinizden nice Alparslan, Süleyman Şah, Fatih, Mustafa Kemallerin çıktığına şahit olacaksınız. Ülkenin en üst yöneticisi olarak bizim tüm çabamız işte bu iklimi inşa etmek, işte bu motivasyonu sağlamak, işte bu sonuçları elde etmektir.” dedi.