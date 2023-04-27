Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atanamayan tüm engelli öğretmen adaylarımızın atamasını gerçekleştirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan’da yapılan 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını hatırlatarak, “Atamada müjdesini verdiğimiz gibi başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun” dedi.

25 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirilen törende 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması yapılmıştı. Törende butona basılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru yapan ve ataması yapılmayan tüm adaylara bir müjde vermiş ve Bakan Özer başvuran herkesin atanacağını duyurmuştu. Çalışmalar tamamlanarak, başvuru yapan tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

Atamaların öğretmenlere, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebiliyor.