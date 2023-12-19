Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız."