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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin) Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız."