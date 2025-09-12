Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda oluşturulan ’Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı’nda sergi alanını gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı’nın açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sergi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşun Yılmaz da eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi koleksiyoner Mehmet Çebi, eserleri tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nden Emirgan’a, Kız Kulesi’nden Beylerbeyi sırtlarına, Çınaraltı’ndan Mihrabat’a, Eyüpsultan’dan Üsküdar’a şehir ve insan manzaralarını, Dersaadet’in tarihi, kültürel ve mimari dokusunu tuvallere yansıtan sergiden ayrıldı.