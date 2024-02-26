Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır" dedi.
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