Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır" dedi.

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