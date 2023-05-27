Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buraya koştuğumuz gibi yarın sandığa koşacağız, yarın sandıkta fire vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Buluşması’nda yaptığı konuşmada, "Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki Kandil’den Türk siyasetini dizayn etmek isteyenler dışında hiç kimse üzülmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, "70 bin şu anda katılım var. Şimdi burada 70 bin katılım olduğuna göre bu akşam durmak yok. Bütün eş dost hepsini arıyor muyuz? Sandığa gitmeye teşvik ediyor muyuz? Sevgili Beykozlular, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Tüm Beykoz’a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz yine bir başka güzel, bir başka muhteşem. Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. On binlerce nefer görüyorum. Bu meydanda özgür iradesine zincir vurdurmayan demokrasi kahramanlarını görüyorum. 28 Mayıs’ta dalga dalga yükselecek sedanın müjdesini görüyorum. Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. 14 Mayıs’ta yarım bıraktığımız işi ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Milleti kutuplaştırmaya çalışanlarının oyuna gelmeyeceğiz. Provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz" dedi.

"Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında kimse kaybetmeyecek"

Erdoğan, "Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki Kandil’den Türk siyasetini dizayn etmek isteyenler dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki tüm Türkiye, milletimiz kazanacak. Demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm seçmenler kazanacak. (Yurt dışı oylar) PKK ne yapıyor onlara saldırıyor. Ama onlar oyunu cesaretle kullandılar. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak. Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetti, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter ikna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter, yok. Bu sahtekarlığı, bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye’yi kurduk. Benim kızım, kızlarım imam hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım. Beykoz’dan bu sefer rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Beykoz 28 Mayıs’ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs’ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz. Beykoz maşallah yarına hazır. Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Senin parlamentoda sayın ne? 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323’le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok. Kime geleceksin? Cumhur İttifakı’na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek, hadi oradan. Önce sen parlamento hukukunu öğren. İstanbul’la birlikte 81 ilimizin tamamına mührümüzü vurduk. Yavuz Sultan Köprüsü’nü kim yaptı? Bir de bunlara sorun ya Bay bay Kemal siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul’da belediye başkanı. Ne yaptı? CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur" diye konuştu.