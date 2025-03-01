Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde ‘Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı’nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, "Her Ramazan’da olduğu gibi bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla birlikte yapıyoruz. Ülke ve millet olarak askeriyle, polisiyle, bekçisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, istihbarat mensuplarıyla güvenliğimiz için gece gündüz fedakarca çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdi ile ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz. Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz. Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu haline dönüşmüş yıldızı parlayan bir Türkiye var. Oyuna gelen değil bölgesinde oyun kuran, kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var. Bugün insansız hava araçlarıyla, uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, gemisiyle ve helikopteriyle kendi göbeğini kendisi kesen bağımsız bir Türkiye’ye ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz, çok daha güçlü olacağız" dedi.

"Şehit yakınlarımıza diyorum ki, bu girişimin içinde sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olayları artık tribünden seyretmiyor, kadim devlet aklının rehberliğinde ülkemiz lehine olacak şekilde yönlendiriyoruz. Hangi adımı atıyorsak Türkiye’nin ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Ne yapıyorsak, ülkemizin kalkınması için ekonomik, siyasi ve sosyal olarak ilerlemesine engel olan zincirlerinden kurtulması için yapıyoruz. Milletimden bilhassa da şehit yakınları ve gazilerimizden son dönemde yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmelerini istiyorum. Ülkemize 40 yıldır ağır insani ve ekonomik maliyeti olan bir sorunu suhulet ile çözme imkanını görmezden gelmek, yok saymak veya bir avuç fanatiğin güdümünde kalmak Türkiye gibi bir ülkeye asla yakışmaz. Şundan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın, Türkiye, sınırları içinde ve dışında terörle mücadele konusunda sadece bölgemizin değil dünyanın en güçlü, kabiliyetli ve dirayetli ülkesidir. Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz. Milli meselelerde milli duruş esastır. Ülkenin ve milletin menfaatleri her türlü hesabın üstündedir. Sizlerin de gördüğü gibi bir takım marjinal gruplar hariç terörsüz Türkiye girişimi milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmiştir. Bunu ülkemiz adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz. Asırlık eksikleri tamamlayarak ülkemize her alanda çağ atlattık. Geriye kalan sorun başlıklarının en önemlisi olan terörü, yurt içinde zaten bitme noktasına getirdik. Yeni süreçte sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Kandan, kargaşadan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak, demokrasimiz olacak, ekonomimiz olacak, kardeşliğimiz olacak. Kazanan pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak. Kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı pırıl pırıl evlatlarımız olacak. Bunun için şehit yakınlarımıza diyorum ki, bu girişimin içinde sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır" diye konuştu.

"Şehitlerimizin geride bıraktığı siz aileleri, bize ve milletimize emanettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Mesele Türkiye olduğunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. Sizlerden provokatörlere prim vermemenizi devletinize ve hükümetinize güvenmeye devam etmenizi özellikle rica ediyorum. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım sizlerin hakkını, şehit ve gazilerimizin fedakarlığını ödeyemeyiz. Minnet duygularımızı burada tekrar ifade ediyorum. Şehitlerimiz bu aziz milletin de evlatlarıdır. Şehitlerimizin geride bıraktığı siz aileleri, bize ve milletimize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyet ile sahip çıktık. Yarın da şehitlerimizin emanetlerini baş tacı etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.