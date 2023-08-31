Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Deprem bölgesindeki alabalık tesisi için her türlü desteği veriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne özgü kalkan, yerli somon, levrek ve çipura balıklarının yavrularını denize bıraktı. Erdoğan, "Deprem bölgesindeki alabalık tesisi için her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz’da su ürünleri av sezonu açılış programı sonrası balık yavrularını denize bırakarak balıklandırma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Bakanımız, Meclis Başkanımız hep birlikte vira bismillah dedik. İnşallah bereketli olur. İnşallah bereketiyle beraber gelir. Bolluk ve ucuz balık çeşitlerine milletimiz böylece kavuşmuş olur. Bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize de Rabbim bol kazançlar nasip eder. Moritanya’ya kadar açılan balıkçılarımız, kendi denizlerimizde nasip peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanımız başta olmak üzere birlikte her türlü desteği veriyoruz. Çünkü balık bizler için çok çok önemli. Bu gıdadan da yediden yetmişe bütün insanımız faydalanmalı. En çok hamsiyi ve kalkanı severim. Deprem bölgesindeki alabalık tesisi için her türlü desteği veriyoruz , vermeye devam edeceğiz” dedi.