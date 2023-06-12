Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekibiyle basketbol maçı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekibiyle basketbol maçı yaptı. Erdoğan’ın oynadığı Yeşil Takım Beyaz Takımı, 50-22 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadıkları maçın sonrasında bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Erdoğan’ın takımı açık ara önde bitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın formasını giydiği takım maçı 50-22’lik skorla önde bitirdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, paylaşımına şu notu düştü: "Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız."