Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eurofighter için anlaşmalar imzalandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. İngiltere Başbakanı Starmer’i Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek hususunda kararlı olduklarını vurguladı. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşların ele aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayii alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye’yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını belirterek, "Biz de az önce Sayın Starmer’la bu konudaki iş birliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık’ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum" diye konuştu.

İngiltere ile yapılan bu işbirliğinin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze’deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakanı, Filistin Devleti’ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık’la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze’de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail’deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" dedi.

Ukrayna’daki son gelişmeleri de Starmer ile değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye’deyse kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık. Tabiatıyla bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğinin önemi üzerinde durduk" şeklinde konuştu.

"Birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz şeyler var"

Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yakalanan ivmenin önemine değinen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Bu gerçekten çok önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatımız var. Her iki ülke Avrupa’nın iki ucunda olabilir ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Avrupa’nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna’yı yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz. Ve Orta Doğu’da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze’deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Şu anda da bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki ortaklığımız, ticaret, yeni modern bir serbest ticaret anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere güvenlik, terörizmle mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz şeyler var" dedi.

"Türkiye giderek artan ekonomik ve stratejik öneme sahip"

Türkiye ’nin giderek artan ekonomik ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Starmer, "Burada çok büyük bir adım attık bugün ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. İlk Birleşik Krallık-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli, şu anda mevcut olan işbirliğimizin derinliğini artıracak ve bunu daha ileriye taşıyacak bir adım. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlama tercihi var. Bu NATO’daki güvenliği derinleştirecek, artıracak, ikili savunma sanayiindeki işbirliğimizi artıracak ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık’ta ekonomik büyümeyi artıracak ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak ve bu uçakların birlikte oluşturulması, birlikte inşasında çalışacağız. Bu anlamda gerçekten stratejik önemi olan bir çalışma. Türk Hava Kuvvetlerini de önümüzdeki yıllarda NATO’nun güneydoğu kanadını hepimizin çıkarına siz korurken destekleyecek" dedi.

"Birlikte çalışmayı destekleme konusunda çok büyük istek duyuyorum"

Bugün çok ileri aşamalarda müzakereler gerçekleştirdiklerini belirten Starmer, "Yine Tatlı Dil Forumu’nun yeniden lanse edilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı başlatmaya karar verdik. Bu sadece iki ülke arasında değil, iş adamları, parlamenterler, akademisyenler ve bilim adamları arasında bir diyalog oluşturulacak ve bu da her iki ülkede bilim ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve ortaklığa dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınması sağlanacak. Bu bizim bu konudaki taahhüdümüz ve niyetin çok önemli bir sembolü. Dolayısıyla bu tarihi bir gün ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanına göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı, sıcak karşılamadan dolayı ve ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte bu ortak çıkarlarımız ve ortak niyetlerimizi yerine getirmek ve birlikte çalışmayı destekleme konusunda çok büyük istek duyuyorum. Önümüzdeki yıl NATO zirvesinde tekrar Ankara’da olmaktan büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.