Yusuf Eker
Yusuf Eker
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’deki masum çocukların yaşadığı travmaların izleri belki de hiçbir zaman silinmeyecek. İsrail’in sicili çok kötü. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılara devam ediyorlar" dedi.

