Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor."
Silivri Haber Ajansı - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Yukarıdaki arama formları aracılığı ile Silivri Haber Ajansı arşivinde kelime, içerik, konu araması yapabilir veya gün-ay-yıl formatında tarih girerek tarihe göre haberleri listeleyebilirsiniz.
Çerez Bildirimi
Sitemizde, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmak ve deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni sayfalarında belirtilen maddelerle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çerezler kullanıyoruz.