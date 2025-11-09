Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor.'

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor."

