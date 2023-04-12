Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçmişte CHP’ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu’nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar, 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nun açılış töreninde konuştu. Depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirleri afetlere dirençli hale getirmekte kararlı olduklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hazırlığı yaparken insanların hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklara güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek hazırlamaya devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, ”Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Bugün de başkentimiz Ankara’nın şehir içi ulaşımı için kritik bir projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro hattı Ankara’nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan bu özelliğiyle de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonunun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metro, bu muhteşem Gar istasyonu üzerinden YHT’ye, Başkentray’a ve Ankaray’a aktarma yapılabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentray’a geçilebilecek. Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına erişilebilecek. Bu hattın ülkemize karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak” açıklamasını yaptı.

Ankara’ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyolu ile 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilometrelik, Keçiören-AKM ile 9,2 kilometrelik, bugün de AKM-Kızılay ile 3,3 kilometrelik olmak üzere toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırdıklarını belirten Erdoğan, “Eğer bugün Ankara’da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa, gerisinde işte bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara’daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul’da da benzer durum yaşanıyor. Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

“108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık”

Metro hatlarıyla, millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle, yollarıyla, içme suyu ve arıtma tesisleriyle şehirleri Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, ”Bugün Ankara’da açtığımız günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı da işte bu yaklaşımla inşa ettik, sizlerin hizmetine sunduk. Başkentimizde sadece metro hatlarına yenilerini eklemekle de kalmadık, mevcut 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Böylece metro hatlarında çalışan araç sayısını 4 katına yükselterek kapasiteyi ve konforu da artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle, yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle Ankara’yı Türkiye Yüzyılı’na hazırlamayı sürdüreceğiz. Şimdi buradan soruyorum, 14 Mayıs’ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs’ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı’nın inşası için ’ya Allah Bismillah’ diyor muyuz? 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı için ’Doğru adımlarla yola devam’ diyor muyuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her seçiminin milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemli olduğunu ama 14 Mayıs’ın Cumhuriyetin yeni asrındaki yol haritasını belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Cumhuriyetimizin ilk asrındaki mücadelemizde, tek parti faşizmi, vesayet, darbe, terör, kriz dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye’nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını, bundan sonra yapacaklarımızın temeli, girizgahı olarak görüyoruz. Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken, birileri de Türkiye’yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay bay Kemal’in başka yapacağı iş yok. Ne yaptı? Ona şu kadar, buna şu kadar, birisine bu kadar. E yetmez ki? 6’lı masa hepsinden doyması lazım, 7’li masa var. O da masanın altındaydı, çıktı. Şimdi soruyorum. İP, sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan masadan kaçtın gittin? Hani sen milliyetçiydin? Hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niçin partisinde değil de parlamentoda görüşmeyi yaptı? Şimdi ne yaptılar? Partilerinin adını da değiştirdiler, yeni bir isimle ortaya çıktılar ve burada, bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs’ta vermeye var mıyız?” diye konuştu.

“Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım “diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Son 2 ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. Artık şurada kaldı 35 gün. Kurdukları 7’li masanın etrafındaki her bir parti, kendi geçmişlerine, kendi kırmızı çizgilerine dair ne varsa hepsini de bir kenara bıraktı, hepsini de çiğneyip geçti. Bir senedir millete umut diye pazarladıkları masayı, kumar masası dediler, noter masası dediler, tekmelediler, sonra tıpış tıpış o masaya dönüp tekrar oturdular. Geçmişte CHP’ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu’nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar, 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına, CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. Bununla da kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kendilerinin dışında bilmediği kirli bir ortaklık kurdular, yürek sızlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bölücü terör örgütü PKK her gün bir elebaşlarının ağzından7’li masaya desteğini kandilden açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil’den verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemal’e ve onun yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız ve demokrasi sandığına bunları. Başka şeyler de var daha da masada arıza çıkartılanlara ayar veriyor seçimden sonra neye yapacaklarını anlatıyor. Neymiş; Selo’yu bırakacaklarmış, terörist başını bırakacaklarmış. Şu hukuk devletinde, ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ve mahkum olanlar varsa bunları da bay bay Kemal diyor ki ‘ bırakacağız.’ Yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığını da kaldıracaklarmış. Ne günlere kaldık, eşek vezir olmuş, katır silahtar" dedi.

7’li masayı eleştiren Erdoğan, "Bir diğer örgüt FETÖ, tüm mensuplarıyla 7’li masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Yetmiyor bir de mensuplarına cezaevlerinden çıkma, kamuya geri dönme sözü veriyor. Yetmiyor ülkeden ve milletten hesap sorma tehdidinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi solduğu çıkmıyor. O yavrular var ya Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız diyorlar. Siz ne işe yarıyorsunuz, ne için varsınız onun için çok çalışacağız. Diğer terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Yurt dışından muhalefetin kazanmasıyla temennisiyle yazılanları saymıyorum. Tabi bir de çocuklarımızı gençlerimiz sapkın akımların mezesi yapmak için yanıp tutuşanlar var. Nedir bu LGBT. AK Parti’nin de MHP’nin de ve diğer Cumhur İttifakı ortaklarının da LGBT diye bir derdi yok ama şu anda Millet İttifakı denilen bu zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın niye bugüne kadar açıklayamıyorsunuz. Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP’i de, Saadeti’de. Bunlardan bir ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne millidir, ne yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında bunlar saf tutmuş durumdadır. Bunun adı asla siyaset değildir. Bunun adı olsa olsa terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, terör örgütlerine teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi yeniden küresel emperyalizmin emrine sokmaya çalışmaktır" açıklamasını yaptı.

7’li masanın terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir ifadesinin olmadığını söyleyen Erdoğan, "Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin belediye başkanları onlarda değil mi? Ya övünülecek bir eserleri var mı? Niye masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka. Onlar yapmaya değil, yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil, geriye götürmeye geliyor. Biz Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yapmaya geliyoruz. Fark o kadar açık ki, size daha fazlasını söylemeye gerek duymuyorum. Unutmayın eskilerin deyimi ile çalıda gül bitmez. Evet çalıda gül bitmeyeceği gibi bunlardan da hayırlı iş, hizmet sadır olmaz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerisindeki gerçek niyetlerini ve pazarlıkları saklayamazlar. Hep söylediğimiz gibi başaramayacaklar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız. Ne kendi geleceğimizin ne de evlatlarımızın istikbalinin 7’li kumar masasında bozuk para gibi harcanmasına rıza göstermeyeceğiz" diye konuştu.

"15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz"

14 Mayıs’ın bu bakımdan çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığında, parlamentoda oyunuza talibiz. Cumhur İttifakı’nı gümbür gümbür cumhurbaşkanı ile ve parlamento üyeleri ile inşallah bu seçimlerde sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız? Hem AK Parti’nin hem Cumhur İttifakı partilerinin milletvekili adaylarını dün sizlerin takdirine sunduk. Dün de seçim beyannamemizi milletimizle paylaştık. Esasen biz yılın her günü milletimizle beraberiz. Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Allah’ın izniyle biz 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize bundan sonrası için sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz. Varsa böyle bir birikimi, kapasitesi, vizyonu olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartın, kıratını ölçün, notunu verin ve tercihinizi ona göre yapın. Unutmayın 14 Mayıs’ta sandığa gittiğimizde sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında bir tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla aynı zamanda 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından metro hattıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na yolculuk etti. Erdoğan burada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.