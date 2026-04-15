Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel seçimler zamanında yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir basın mensubunun genel seçimlerin zamanında mı yapılacağı sorusuna, Aynen öyle, zamanında cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Genel seçimler zamanında yapılacak'
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir basın mensubunun genel seçimlerin zamanında mı yapılacağı sorusuna, "Aynen öyle, zamanında" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun genel seçimlerin zamanında mı yapılacağını sorması üzerine Erdoğan, "Aynen öyle, zamanında" cevabını verdi. Erdoğan, Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra dün birçok gözaltı gerçekleştiğinin hatırlatılması üzerine de, "Yargı süreci işliyor" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rizespor-Fenerbahçe maçında kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yönelten muhabire ise gülerek, "Sen böyle oyuna gelmezdin" yanıtını verdi.