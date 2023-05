Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Görevde olduğum sürece adaleti size teslim etmeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selo’yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı hukuku adaleti biz size teslim etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmasına, "Biz Edirne’yi çok seviyoruz. Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne’den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik" diye başladı.

Erdoğan, her gün yeni bir elebaşının çıkıp bay bay Kemal’e destek açıklaması yaptığının altını çizerek, "Edirne’de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ’cüler CHP’nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa’sından Amerika’sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bunlara bir itiraz geldiğini duydunuz mu? FETÖ’cülere dönüp siz ülkenize ihanet ettiniz kesin sesinizi diyeni, yabancı basına dönüp bu bizim seçimimiz diyeni gördünüz mü? Selo’yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı hukuku adaleti biz size teslim etmeyiz. 300 milyar lirayı Londra’daki tefecilerden alacak ya, sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Atatürk Havalimanı’nı ABD’lilere verme sözü vermişler. Bize ve cumhur ittifakına kimlerin saldırdığına baktığımızda tablo tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor. Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanlarına milletimiz her yerde bağrına basıyor. Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan söz verip ertesi gün tam tersini yapana ülke emanet edilir mi? Kurduğu masayı bizzat kendi ortaklarının kumar maması olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi? Rüşvet olarak makamlar dağıtan birine, vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olana ülke emanet edilir mi? CHP LGBT’ci, İYİ parti LGBT’ci HDP LGBT’ci, yanındakiler LGBT’ci. AK Parti’ye LGBT girebilir mi, MHP’ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı’nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza böyle bir şeyi sürdürmeyiz" dedi.

Erdoğan, "Bay Kemal FETÖ’cülerin vasıtasıyla tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Utanmadan sıkılmadan haberim olsa beklerdim diyor. Onbinlerce kişi orada beklerken sen onları görmedin mi? Hayatı yalan öyle bir düşüncesi yok. Uçaklar önümüzden geçiyor, pik yapıyor. Bakırköy Belediye Başkanının evine gidip kahveyi yudumlayarak gelişmeleri izle acaba ne zaman öldürecekler. Rabim isterse sular büklüm büklüm burulur. Benim milletim bunlara değil ülkeyi günahını bile vermez. İnşallah 14 Mayıs’ta Edirne’nin de bu kumar masasına cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Edirne türküsünde ne var ’ayılana gazoz bayılana limon’. 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Bunların sokağa attıkları limonlar var ya onları bunlar için hazırlayalım.

Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetimindeki çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye çalışıyorlar. Teknolojik imkanların böyle geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Dün İstanbul’u gördünüz, 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı’ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Edirne’de karşımda 25 bin kişi var. Şu 25 bin kişi bütün ahbabı yaranı ne var ne yok hepsiyle görüşerek inşallah sandığa taşıyıp pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız. Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs’ta sandıklara iyi sahip çıkın. Bu da yetmez 14 Mayıs’a kadar tercih konusunda kafası karışık bir komşunuzu, akrabanızı dostunuzu bulup Türkiye yüzyılı safına katmanızı istiyorum. Salgından savaşa kadar küresel krizlerin yol açtığı sıkıntılarla da boğuştuk. Dimdik ayakta kalmayı başardık. Milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye’nin asırlık sorunlarını nasıl çözdüysek bunların üstesinden de biz geleceğiz. Şu Edirne’deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsa, acaba bunları ayağa kim kaldırdı. Bu mücadeleyi oynanan nice tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları soktular. Türkiye 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcadı. Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacak adımlar attı" diye konuştu.

Erdoğan, Gabar’da bulunan petrolün, o bölgenin 40 yıl neden terör saldırısı altında kaldığını gösterdiğini belirterek, "Savunma sanayi projelerimizi neden engellediklerini de görmüş olduk. Devletimizin tüm imkanları ile milletimizin yanında daha güçlü yer alacağız. Atacağımız adımlarından biri de sermayesi enerji gelirlerinden karşılanacak olan aile ve gençlik bankası olacak. Ev hanımlarımızın emekliliğine primlerinin üçte birine buradan destek vereceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akınlardan korumak için bu kaynağa başvuracağız. Erdoğan, Kapıkule Hızlı Treni’nin yapımı etaplar halinde devam ediyor. Edirne halkalı 4 saatten 1 buçuk saate inecek" dedi.