Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 388’e, yaralı sayısının ise 77 bin 711’e ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. depremin vurduğu Malatya’da çadır kenti ziyaret etti. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremler maalesef 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. Depremin vurduğu illerimizden biri de Malatya idi. Dün ve önceki gün Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis’i ziyaret ederek maruz kaldığımız afetin büyüklüğünü bizzat yerinde tespit etme fırsatı buldum. Bugün de Adıyaman’daydım. Şimdi de Malatya’da sizlerle bir aradayım. Yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça maalesef üzüntümüz de katlanarak artıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19 bin 388’e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel görev yapıyor"

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, konteynır, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor. Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığı ile depremzedelere sıcak yemek sağlıyor. Kendi yerlerinde kendi imkanları ile günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp şehirlerine ve çevre yerleşimlere dağıtan kurumların sivil inssiyatifler olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personel ile kurumları ile tüm imkanları ile vatandaşının yanında" diye konuştu.

"100 milyar liralık kaynak tahsis ettik"

Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız. AFAD yardım kampanyasına Meclisten iş dünyasına kadar geniş katılım olduğunu biliyoruz. Uluslararası camiadan üzüntü beyanları ve yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız en kısa sürede acıları dindirmek ve insanımızın mağduriyetini gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız. Çevre Bakanlığı ve TOKİ talimatı aldı. Süratle 10 ilimizde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak, diğer taraftan rezerv alanlarda da inşaatlarımızın yapımına başlayacağız. Sizlerden bu konuda 1 yıl müsaade istiyorum. bir yıl içinde Allah’ın izni ile bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz bırakmayacağız. Deprem bölgesinde vatandaşlarımdan devletlerine güvenmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

"İstismar peşinde koşanları mahşeri vicdan kaydediyor"

Vatandaşları sosyal medya provokasyonlarına karşı uyaran Erdoğan, "Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma günüdür, dayanışma günüdür. Tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. Milletimizin acısı üzerinden ister ticari, ister siyasi, ister başka amaçla istismar peşinde koşanların hepsini de mahşeri vicdan kaydediyor. Olağanüstü hal yasasını niye çıkardık. Bunu istismar etmesinler diye. Bazı yerlerde soygunlar oluyor, marketler soyuldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketleri sahiplerine müracaat etseler onlar zaten ne var ne yok hepsini seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Niye, bu millet vefakar, cefakar. Bu millet mağdura el uzatmadan yapamaz. Her şeyden önce Müslümanız. Biz bir ekmeği paylaşmasını da gayet iyi biliriz. Her zorluğun sonunda bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu sancılı dönemin de üstesinde hep beraber geleceğiz. Ülkemizin daha önce yaşadığı felaketlerdeki yaraları nasıl hızla sardıysak, burada da aynısını yapacak, hiç kimseyi aç açıkta bırakmayacağız" açıklamalarında bulundu.