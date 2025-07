Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, Türkiye’yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek. Terörsüz Türkiye süreciyle acı ve gözyaşıyla dolu dönemi kapatacak; kardeşliğin, refahın, kalkınmanın olduğu bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında gerçekleştirilen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademideki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren öğrencileri tebrik ederek, genç polisleri titizlikle eğiten, bilgi ve tecrübeleriyle öğrencileri hayata hazırlayan eğitimcilere, yöneticilere de teşekkür etti. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine Gölbaşı’nda olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık, gururla hatırladık.Her biri için dualar ettik. Aziz ruhlarına Fatiha’larımızı gönderdik. Bu vesileyle 1071’den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum.Vatan için canlarını ortaya koyarak mücadele eden tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum. Her birine hürmetlerimi sunuyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası şüheda yurdudur. Gaziler otağıdır. Erenler diyarıdır. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz. Şehitlerimizle yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi milletimizi birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimizin asil ruhlarını şad kılsın" dedi.

Polis Akademisi’nin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8 bin 238 öğrencinin mezuniyet sevinçlerine ortak olduklarını belirten Erdoğan, "Polis Akademisi Eğitim Merkezinden 162, Polis Meslek Yüksekokulumuzdan 2 bin 441, Polis Meslek Eğitim Merkezimizden de 5 bin 604 kardeşimiz yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali’den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de hasreten rica ediyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene polis teşkilatının 80. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını, Polis Akademisi’nin ise 146. yılını idrak ettiklerini kaydetti. Erdoğan, "Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksekokullarla Polis Akademimiz emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradan yetişen vatan evlatları ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türk polisine yakışır şekilde özveriyle çalışıyor, devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Polis Akademimiz emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Görevlerine başlayacak polislere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz güvenlik güçlerimizin her bir mensubu bu milletin gözbebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai mefhumu gözetmeden 7-24 görev başında olan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Her türlü tehlikeden müberra eylesin" ifadelerini kullandı.

Polislerin zor ve çetin çalışma şartları olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Sizler kimi zaman en çetin arazilerde en çetin koşullarda görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun milletimizin duasının, devletimizin desteğinin sizlerle olacağını bir an olsun aklınızdan çıkarmayacaksınız. Unutmayın adaleti yaşatırsanız, millet size sahip çıkar. Hakkı gözetirseniz, devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız, bu aziz millet sizi hep başının üstünde taşır. Bakınız Polis Akademimizin logosundaki çift başlı kartal bizim sınırları aşan cihan şumul anlayışımızı, koç boynuzu gücümüzü, cesaretimizi, kahramanlığımızı, sekiz köşeli yıldız da liyakat ve ehliyetimizi temsil ediyor. Meslek hayatınız boyunca sizlerden bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Bugüne kadar emniyet teşkilatının her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini, çalışma şartlarının düzenlenmesinden özlük haklarının iyileştirilmesine, teçhizat ve lojistik temininden insan kaynaklarının geliştirilmesine polislere daima destek olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın zamanda Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Polislerimizin emeğini ön planda tutan şeffaf adil ve aile huzurunu gözeten bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.Yine 19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca harekete, kışkırtmaya, asitli, baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum. Burada şunu da açık ve net söylemek istiyorum. Polis demek geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak demektir" diye konuştu.

"Polis demek, her an hukukun emrinde, adaletin izinde milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir" diyen Erdoğan, "Polislerimizin nasıl bir fedakarlıkla çalıştığını çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Bu vatan için, bu millet için, toplumun esenliği, emniyeti için nasıl yüksek bir vazife bilinciyle mücadele ettiğinizin en yakın şahidiyim. Hal böyleyken hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisimizi mesnetsiz iddialarla rencide ettiklerini görüyoruz. Çıkmışlar polisin suçüstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar. Elimizde şu kadar saatlik video kaydı var diyorlar. Sadece polislerimizi değil, rüşvetin peşine düşen hakim, savcılarımızı da töhmet altında bırakıyorlar.Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bakın bunun adı siyaset değildir. Çamur at izi kalsın pişkinliğidir. Madem elinde 32 saatlik video kaydı var, sağda solda konuşacağına versene mahkemeye. Öyle ya. Ortada size karşı kurulmuş bir kumpas varsa toplarsın delillerini, gidersin mahkemeye kumpasçılardan bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsan, söylediklerini ispat edemiyorsan, müfteri olarak anılmaktan kurtulamazsın. Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz. Bühtan edemez. Onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz. Biz bu kirli siyaset tarzını, bu sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz. Herkesi özellikle de ana muhalefeti, emniyet ve yargı camiamıza karşı daha vicdanlı, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum" dedi.

"Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken, diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizle acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız" açıklamasını yapan Erdoğan, "Unutmayın, nazlı hilalin gölgesinde, ezan-ı Muhammedilerin huzur veren ikliminde, 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye’ye girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek. Cenabı Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bugün mezuniyet sevinci yaşayan 8 bin 238 polisimizin tamamını bir kez daha tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza, amirlerinize, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde ülkelerine ve teşkilatlarına hizmet edecek 32 kardeşimizi ayrıca kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitaplarının ardından dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim etti. Mezunların yemin töreni sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren Filistinli öğrenciyi de tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir sohbet eden öğrencinin duygulandığı görüldü.

Mezuniyet törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri, Hüseyin Yayman, Ahmet Büyükgümüş, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, çok sayıda öğrenci yakını katıldı.