Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklıkla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya gibi bir iki vicdan sahibi ülkeyi dışarıda bırakırsak Batılı kurum ve kuruluşlar Gazze’den yükselen feryatlara kulaklarını tamamen tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen bir ürkeklikle, daha doğrusu korkaklıkla karşı karşıyayız."

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman