Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da raylı sistem ağlarını 348 kilometreye çıkarıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü Bakırköy-Kirazlı metrosu açılışımızla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni’ne katıldı. Törene Erdoğan’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum katıldı. Metro istasyonunun duvarlarında "Türkiye’de 85 milyonun kalbi Filistinli çocukların barış içinde yaşaması için atıyor" mesajı ve Filistin ile ilgili süslemeler yapıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bir projenin daha açılışı vesilesiyle bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı’na kadar uzanan 37.5 kilometre uzunluğundaki metro hattının Gayrettepe Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunmuştuk. Böylece İstanbul’umuzu hızı saatte 120 kilometreye çıkan günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduk. İki hafta önce de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini devreye aldık. Neredeyse bir buçuk asır boyunca şehrimize hizmet etmiş bu hattı, tarihi kimliğine uygun şekilde yeni bir tasarımla, teknolojinin son imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırdık. Bu projeyle İstanbul’umuz raylı sistem hattı yanında turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanlarıyla göz kamaştırıcı bir sosyal ve kültürel değere sahip oldu. İstanbul’un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev addediyoruz" dedi.

"Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul" olacağını belirten Erdoğan, "5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya. Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst. Fakat 31 Mart akşamı ben inanıyorum ki İstanbullu kardeşlerim bu yalana, dolana, talana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek. Buna hazır mıyız. Öyleyse 31 Mart akşamına kadar ana kademe pardon kadın kolları, gençler çalışıyor muyuz? Çok çalışıyor muyuz? Bu duvarlardaki hani tam ileri diyor ya işte o tam ileriye, şimdi ona tam ileri yolun açık olsun demek lazım. Ve ben İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz" diye konuştu.

“Mevlüt beyle devam eden süreç ve biz gittik geldi 5 yıl en ufak bir şey yok”

Erdoğan, "Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy sahil Bahçelievler Güngören Bağcılar Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneğidir. Uzunluğu 8,4 kilometre olan günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor. Metro hattımız Kirazlı istasyonunda Başakşehir kirazlı hattı ile incirli istasyonunda metobüs ve Aksaray Atatürk Havalimanı hattı ile özgürlük meydanı istasyonda Marmaray ile Bakırköy İstasyonunda ise İDO deniz otobüsleri ile entegre olacaktır. Şu andaki belediye acaba kaç tane metrobüs hattı yaptı. Nereye kadar metrobüs hattı uzadı. Yapmaz ve yapamazlar sadece yalan. Bunlara gerekli dersi, gerekli cevabı inşallah metrobüsü İstanbul’un hayatına kazandıran kim? AK Parti. AK belediyecilik. Aynı şekilde bütün metro hatlarını yapan yine AK Parti yine bizim belediyelerimiz. Belediye başkanlığımdan başlayan bu süreçte Kadir beyle devam eden süreç ve ondan sonra yine Mevlüt beyle devam eden süreç ve biz gittik, geldi 5 yıl en ufak bir şey yok. Şimdi bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu kardeşlerimizin hayatı daha da kolaylaşacaktır. İstanbullu vatandaşlarımız bugünden itibaren Kayaşehir-Bakırköy sahil arasında 39 dakikada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İncirli arasında 31 dakikada. Yahu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmadı yolunu. O yolu biz yaptık. Ulaştırma Bakanlığı’na talimat verdim ve de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu da yine biz yaptık. Ne işe yarıyorsun. Şunu da ben yaptım de” dedi.

“İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 384 kilometreyi bulacak”

“Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayaşehir Kirazlı arasında 27 dakika Metro kent özgürlük meydanı arasında 30 dakika da seyahat edebilecekler. Metro hattımızın İstanbul’un en yoğun yerleşim yerinin olduğu bölgede ulaşım noktasında çok ağır bir yükü alacağına inanıyoruz. Bunları söylerken İstanbul’un dışından birisi olarak değil bir İstanbullu olarak söylüyorum. Burada doğmuş, burada büyümüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dertliyiz dertli. Bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Tabii bu hattın hem İstanbul’a hem Türkiye’ye ekonomik anlamda da önemli katkıları olacaktır. Motorlu taşıtlardan raylı sistemlere yönelecek trafik sayesinde akaryakıttan araç ve yol bakımına kadar kişi ve kamu giderlerinde önemli bir tasarruf yapabileceğiz. Ulaşım trafik en büyük sıkıntı burada ayrıca karbondioksit salınımını düşürerek çevrenin korunmasına da katkı sağlayacağız. Bu hattı devreye almak suretiyle trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kaybını da inşallah azaltacağız. Metro hattımızın önümüzdeki 25 yıllık süreçte tüm bu hususlarda ekonomimize 6 milyar doların üzerinde kazanç sağlayacağı hesaplanıyor. Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz. Elbette burada durmayacağız. Halen yapım aşamasında iki önemli metro hattımız daha var. İstanbul Havalimanı Arnavutköy Halkalı ile Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hatlarındaki çalışmalar devam ediyor. Biri 31,5 kilometre diğeri 4,5 kilometre uzunluğundaki bu iki projemizi de en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin istifadesine sunacağız. Böylece İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 384 kilometreyi bulacak. Bakırköy sahil Bahçelievler Güngören Bağcılar kirazlı metro hattının ülkemize milletimize şehrimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez”

İstanbul’u daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için, İstanbul’u gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için canla başla çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu şehrin her meselesini kendi meselemiz, her sıkıntısını kendi sıkıntımız, her sevincini de kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. Şunu, altını çizerek belirtmek isterim; İstanbul’a bu nazarla bakmayan hiç kimse Fatih’in emaneti olan bu aziz şehri anlayamaz, İstanbulluyu anlayamaz. Gerçekten de İstanbul öyle büyük bir adanmışlık gerektirir ki kendi dışında başka hiçbir işle meşgul olunmasını kaldırmaz. Yani yarım gün mesaiyle İstanbul yönetilmez. İstanbul’u bırak hadi, kayağa git. İstanbul’u sel afeti almış götürüyor, nerede? Anlayın işte. Kardeşlerim, her şeyiyle kendini buraya adayacak olan İstanbul’a kendini adamış olur. Biz işte bunun için her fırsatta ne diyoruz? ’Sadece İstanbul.’ Bunun için hep İstanbul’a hizmet etmenin ne kadar ağır bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyoruz. Böyle bir anlayışa ve odaklanmaya sahip olmayanların elinde İstanbul’un son dönemde nasıl büyük bir irtifa kaybı yaşadığını herkes kabul ediyor" dedi.

"İstanbul’a karşı mesuliyetimizin bilinci ile 2019’dan sonrada İstanbul’u kaderine terk etmedik"

Trafiğin İstanbullu için artık sorundan öte zulüm haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha önce belli saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığı artık günün hemen her saatinde sıradan hale geldi. İstanbullu kardeşlerimizin ömrü trafikte geçiyor desek, yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Şayet biz vakti zamanında CHP’nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Kuzey Marmara Otoyolu’nu yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu. Biz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temelini attığımız zaman bunlar ne yaptılar? Geldiler, gösteriler yaptılar. ’Bu köprüye ihtiyacımız yok.’ dediler. Ama biz onları dinlemedik. Niye? İstanbul’un neye ihtiyacı olduğunu İstanbul’la dertlenen bizler biliyorduk da onun için. CHP’nin ve onun güdümünde hareket eden ideolojik çevrelerin her türlü engelleme çabalarına rağmen bu yatırımları şehrimize kazandırdık. İstanbul’a karşı mesuliyetimizin bilinci ile 2019’dan sonrada İstanbul’u kaderine terk etmedik. Ulaştırma Bakanlığımız vasıtasıyla metro hatları başta olmak üzere raylı sistem projelerinin inşasını sürdürdük. Yine bu dönemde İstanbul’un transit trafik yükünü hafifletecek 1915 Çanakkale Köprüsü gibi devasa yatırımları hizmete sunduk. Bunlar kalsa Çanakkale Köprüsü’ne ne gerek diyorlardı. Tüm bu eserlerin inşa sürecinde karşılaştığımız zorlukları CHP tarafından önümüze çıkartılan engelleri İstanbullu kardeşlerim çok iyi hatırlıyor. Ama biz bunların hiç birine aldırmadık. Hiçbirine prim vermedik. İstanbul’un neye ihtiyacı varsa nerede bir eksiklik varsa sorunlar nerede içinden çıkılmaz bir hal alıyorsa oraya yoğunlaşarak İstanbul’un daha fazla kan kaybetmesinin önüne geçtik."

"İstanbul’u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var"

Erdoğan, "Avrasya Tüneli gayet güzel bir şekilde işliyor mu? Denizin altından gidiyor, aynı şekilde Marmaray denizin altından gidiyor. Bunlar ne diyorlardı? ’Gerek yok.’ Peki niye kullanıyorsun? Kullanma. Fakat biz isteseler de istemeseler de insanoğluna hizmet için varız. Kardeşlerim, İstanbul’u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin İstanbul için bir kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor. Bu şehirde yaşayan, meselelere vicdan penceresinden bakan herkes artık şu gerçeği görebiliyor. İstanbul’u, tarihi vazifesi olarak görmeyen, yapacak başka işi olmadığı vakitlerde burayla ilgilenen zihniyetin şehri layıkıyla yönetmesi mümkün değildir. Çünkü İstanbul, maddi ve manevi cesametiyle kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan bir şehirdir. Yarı zamanlı olarak bu şehri idare edebilecekleri vehmine kapılanların nasıl yanıldıklarını hep birlikte çok acı bir şekilde gördük, görüyoruz. İstanbul’un kendine nimet olarak bakanlardan ziyade emanet olarak bakan, görev şuuru yüksek, sorumluluk sahibi yöneticilere ihtiyacı var. İstanbul’un, 31 Mart’ta muradına erdiğinde aynı zamanda emaneti hakkıyla taşıyacak bir şehreminine de kavuşacaktır.”

"5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümü sağlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı siyasi tercihlerimiz olsa da bu şehirde yaşayan İstanbullular olarak İstanbul’un acil meseleleri konusunda hepimizin aynı düşündüğüne, aynı kanaatleri paylaştığına inanıyorum. Nedir bunlar? Tabii ki öncelikle geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı bize deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. İstanbul’un bir an önce sağlıksız yapı stokunu yenilemesi ve depreme hazırlanması gerekiyor. Murat kardeşimin bu konuda ihmalkar davranıldığında ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimize dair tespitine biz de katılıyoruz. Kısa süre önce devreye aldığımız Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul’un depreme hazırlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesiydi. Önümüzdeki 5 yıl boyunca 650 bin konutun dönüşümünü sağlayarak, inşallah şehrimizi depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Bakanlığının neredeyse yarısını afet bölgelerinde geçmiş Murat kardeşim Allah’ın izniyle bunu yapabilecek tecrübeye, vizyona ve iradeye sahiptir. Bir diğer hem fikir olduğumuz konu trafiktir, ulaşımdır” ifadelerini kullandı.

“2029 yılına kadar kara yolunun payını yüzde 60’a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37’ye çıkaracak bir altyapıyı kurmaktır”

Kara yolunun ağırlığının yüzde 72’ler seviyesinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafik meselesinin İstanbul’da nasıl bir çile haline geldiğini az önce ifade ettim. İstanbullu kardeşlerim zaten her gün, her saat bu sorunla yüzleşiyor. Murat kardeşim, raylı sistem ağırlıklı olarak şehrin ulaşım sorununun çözümüyle ilgili projelerini paylaştı. Şu anda toplu ulaşımda kara yolunun ağırlığı yüzde 72’ler seviyesinde. Raylı sistemlerin payı ise yüzde 26 civarında. Bunun daha dengeli bir yapıya kavuşturulması önemlidir. Trafik sorununu ortadan kaldırmak, kara, raylı ve deniz yolu altyapısını eş zamanlı olarak geliştirmekle mümkündür. Amacımız, 2029 yılına kadar kara yolunun payını yüzde 60’a düşürecek, raylı sistemlerin payını yüzde 37’ye çıkaracak bir altyapıyı kurmaktır. Bir sonraki adımda kara yolu ağırlığıyla raylı sistem ağırlığını eşitlemiş olacağız. Dolayısıyla raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin, 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Böylece Beylikdüzü-Avcılar’dan metroya binen bir İstanbullunun Boğaz’ın altından geçerek, Söğütlüçeşme’ye kadar güvenle, metro konforunda ulaşmasını temin edeceğiz. Deniz ulaşım payını üç yeni hat ile iki kat artıracağız. İstanbul’un iki yakasına iki büyük tünel yaparak, ulaşımı rahatlatacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkaracağız. Rabb’im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. İstanbullu kardeşlerimin tercihinin hizmetten, eserden, Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

"Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu hatırlatarak, "Yarın günlerden ne? Akşam ne yapıyoruz? Teravihimiz var. Gece ne yapıyoruz? Ertesi gün iftardayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum. Rabb’im bizleri Ramazan-ı Şerif’e ulaştırdığı gibi Ramazan Bayramı’na da kavuştursun inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesileyle sözlerime son verirken hepinizin tekrar mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nın İstanbul’a, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.