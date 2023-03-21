Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi’yle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma Yolu Projesi’ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı ve heyetini Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belerten Erdoğan, Irak halkı ve hükümetine deprem felaketiyle mücadelede verdikleri destek için teşekkür etti. Bu ziyareti Irak halkının dostluğunun bir nişanesi olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet millet el ele vererek dost ve kardeşlerimizin de desteğiyle inşallah depremin yaralarını saracak afetin izlerini de kısa sürede inşallah sileceğiz" diye konuştu. Başbakan Şiya Es Sudani ile yaptığı ikili görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün her türlüsüne karşı topyekun mücadele kararlılığının teyit edildiğini bildirdi. Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığının vurgulandığını söyleyen Erdoğan, bu vesile ile çalışmayı yürütecek bakanların görevlendirildiğini aktardı.

Kabul edilen Ankara Bildirisi’yle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma iradesini gösteren kritik bir adım attıklarını belirten Erdoğan, Kalkınma Yolu’nun sadece Türkiye ile Irak için değil tüm bölge için stratejik önemi haiz yüksek bir proje olduğunu kaydetti. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden Avrupa’dan Körfez’e kadar milyonlarca insanın bu projeden yararlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu proje ile diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. Onların da katılımı ile Kalkınma Yolu Projesi’ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. İkili ticaretimizi daha da arttırma noktasında Iraklı kardeşlerimizle aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümüne dair fikir teatisinde bulunduk. Bunların yanı sıra güncel, bölgesel konuları da değerlendirme fırsatımız oldu" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesile ile ispat etmiş ettiğini söyleyen Erdoğan, Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün en büyük savunucusunun da yine Türkiye olduğunu vurguladı. Komşular arasında zaman zaman anlayış farklılıklarının ortaya çıkabileceğini belirten Erdoğan, "Türkiye ve Irak komşuluk hukuku çerçevesinde bunları çözme kararlılığını daima göstermiştir. Bugün aynı iradeyi ortaklık ruhunu devam ettiriyoruz. Bizler terörün acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bileni bunun bedelini ödemiş ülkeyiz. Terörizmin her türlüsüyle mücadele etmeyi görev addediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Şiya Es Sudani ile görüşmelerde ağırlıklı olarak terör örgütleriyle mücadelenin ele alındığına dikkat çeken Erdoğan, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelenin de görüşmelerde gündeme geldiğini söyledi. Bu örgütlerin her iki ülke için tehdit oluşturduğunun açık olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin Iraklılardan beklentisinin PKK’yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesi olduğunu ifade etti. Terörle mücadelede Türkiye’nin Irak’la her türlü işbirliğine hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su meselesini çatışma değil müşterek çıkarlarımıza hizmet edecek iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz. Irak’ın karşı karşıya olduğu acil su sakıntısını farkındayız. Ancak Türkiye’de de yağışlar son 62 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. İklim değişikliğinin derinleştirdiği bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Irak’ın sıkıntısını giderilmesi için Dicle Nehri’nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık. Sınır aşan sularla ilgili meselelerin üstesinden ancak akılcı ve bilimsel iş birliği ile gelebiliriz" dedi.

Geçtiğimiz yıl 24 milyar doları aşarak rekor kıran iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırma potansiyeline sahip olunduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şüphesiz bu hedefe ulaşmak için ticaret önündeki tarife dışı engel ve kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Kardeşim Şiya Es Sudani ile bu konuda hemfikir olduğumuzu gördüm. Sayın Başbakana eşlik eden heyette Türkmen soydaşlarımızın yer alması bizleri sevindirmiştir."

Irak Başbakanı Şiya Es Sudani ise, güvenlik konusunun Türkiye ile Irak arasında önemli meselelerden birisi olduğunu belirterek, "Hiç bir zaman Irak kendi toprakları üzerinden Türkiye’ye saldırı olmasına izin vermez. İstihbarat ve bilgi paylaşımıyla bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. İlişkilerimizi güvenlik meselesinin olumsuz etkilememesini arzulamaktayız. Türkiye ve Irak’ı bu konuda ortak eyleme sahip olduğun biliyorum" açıklamasını yaptı.