Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. 3’lü muhtıranın bir bütün olarak eşiksiz uygulanmasının akabinde İsveç’in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve dostluk ilişkimize müttefiklik boyutu eklenmesi samimi temennimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. İsveç Başbakanı Kristersson ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Başbakan’ı bu vesileyle tebrik ediyor, kendisine ve hükümetine başarılar diliyorum. Başbakan’ın bu ziyareti İsveç’ten ülkemize başbakan düzeyinde 2009 yılından bu yana yapılan ilk ziyareti teşkil ediyor. Görüşmelerde ilişkileri her alanda geliştirmek hususunda ortak iradeye sahip olduğumuzu belirledik. İkili münasebetlerinin yanı sıra Türkiye-AB, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasının her zaman güçlü destekçisi olmuştur"

İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusunun görüşmelerde önemli yer tuttuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasının her zaman güçlü destekçisi olmuştur. İsveç ve Finlandiya’nın katılım müzakerelerinin başlatılmasına da esasen bu yaklaşımımız doğrultusunda Madrid’de onay verdik. İsveç’i askeri ittifaklara katılmama politikasına son vermeye iten güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz" dedi.

"Kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz"

Türkiye’nin PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 40 bini aşkın vatandaşını terör saldırısından kaybettiğini dile getirdi. Erdoğan, "29’u bu bina çevresinde olmak üzere 252 insanımız FETÖ üyesi teröristler tarafından şehit edildi. Sayın Başbakan bugün Gazi meclisimizi ziyaret ederek FETÖ terör örgütünün demokrasimizin kalbine nasıl hançer saplamaya çalıştığını yerinde görmüş oldu. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor bizde kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Madrid’de imzalanan 3’lü muhtırada vurgulandığı üzere NATO’nun en temel unsurlarından birinin terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhüdünden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamalarının kaldırılması ve ihracat izinlerinin verilmeye başlanması keza olumlu bir adım teşkil etti. Başbakan ile bugünkü istişaremizde muhtırada kayıtlı hükümlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimizi açık biçimde paylaştık. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin İsveç’in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3’lü muhtıranın bir bütün olarak eşiksiz uygulanmasının akabinde İsveç’in NATO üyeliğinin gerçekleşmesinin ve dostluk ilişkilerine müttefiklik boyutu eklenmesinin en samimi temenni olduğunu söyledi. Erdoğan,"3’lü muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını sağlamak ve izlemek için kurulan Finlandiya’nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı ay sonuna doğru Stockholm’de düzenlendiğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. Stratejik ortağımız İsveç ile ikili ilişkilerimizi ticaretten savunma sanayiine, karşılıklı yatırımlardan turizme kadar her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3.7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Sahip olduğumuz potansiyel temelinde bu rakamı ilk planda 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın başbakanla iş adamlarımızın önünü açabilmek için neler yapabileceğimizi de konuştuk. Sayın Başbakanın ziyaretinde ilişkilerimizde ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin İsveç’ten beklentisi net"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’ten beklentisinin net olduğunu belirterek, "Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç’in bu noktadaki tutumu. Bu rakamların 30, 70 veya 100 olması tartışılabilecek konular. Şu anda FETÖ’cü Bülent Keneş’in İsveç’ten Türkiye’ye deporte edilmesi bizim için önemli, biz bu konuda daha hassas davranmasını bekliyoruz İsveç’in. Bunun yanında PKK, PYD, YPG terör örgütleri de var. Biz 70 yıldır NATO’da bunun mücadelesini veriyoruz. İsveç ve Finlandiya’da terör örgütü paçavralarıyla dolaşınca benim vatandaşım bunları görüyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. Siyaset yaptığımızı bilmeniz lazım. Eskiden kamuoyu araştırmalarında terör birinci çıkardı, artık sıralamaya bile neredeyse girmiyor. Biz de şimdi istiyoruz ki NATO’daki dostlarımızla dayanışma içinde olalım. Sadece İsveç’te mi var bu teröristler, hayır. Birçok Avrupa ülkesinde bu teröristler var. Buraları zemin edinmişler, yaşam sürdürüyorlar. Önümüzdeki temmuz ayına kadar bir süre var" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, gündemlerinde PKK gibi terör örgütleriyle mücadele etmek olduğunu belirterek, "İsveç Finlandiya ile beraber NATO üyeliğine başvurdu. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati derece önem taşıyan güvenlik meselesi. Türk milletine sesleniyorum; İsveç Türkiye’ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. İleride de müttefik olarak vereceği taahhütleri yerine getirecek ve 3’lü muhtırayı tam olarak uygulayacağız" ifadelerini kullandı.