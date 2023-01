Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mayıs bir başka olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursalı gençlerle buluştu. 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılacağını belirten Erdoğan, "Bursa’daki mitinge 120 bin kişinin katıldığını öğrendim. Bu bize şunu gösteriyor. Allah’ın izniyle inşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’İlk oyum AK Parti’ye, ilk oyum Recep Tayyip Erdoğan’a gençlik buluşmasında Bursalı gençlerle bir arayla geldi. Bursa’daki mitinginin ardından Panoroma 1326 Fetih Müze’sinden gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cengiz Kurtoğlu’nun ’Duyanlara, Duymayanlara’ şarkısı ile karşıladı. Yoğun bir katılımın olduğu müzedeki alanda oturacak yer kalmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerle ilgili tarih vermesi dikkat çekti.

“Bahar bir başka bahar olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bursa’daki mitinge 120 bin kişinin katıldığını öğrendim. Bu bize şunu gösteriyor. Allah’ın izniyle inşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki, siz gençlerimizle birlikte, siz hanım kardeşlerimle birlikte biz sandıkları bu defa, çok farklı bir şekilde patlatacağız. Buna var mıyız? Bu gençlik herkesi farklı bir hale getireceğine inanıyorum. Ama durmayacağız. Çalışacağız. Gayret edeceğiz. Tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız. Sandıklardan da inşallah o sesi çıkaracağız. Ben buradan Bursa’nın ve Türkiye’nin tüm genç yüreklerine selamlarımı gönderiyorum. Gençlerimizle her bir araya gelişimizde, sizlerin sevgisine, vizyonuna, enerjisine şahit oldukça, geleceğimize daha büyük bir umutla bakıyoruz. Bazıları diyor ki, ‘bu enerjiyi nereden buluyorsun’ işte enerji burada karşımda. Farklı bir yerde aramaya gelerek yok. Bu tablo aynı zamanda bize, sizlere miras bırakacağımız Türkiye 100 yılının inşası için daha çok çalışmamız ve daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İnşallah 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak kıymetli gençlerimizle, yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime şükrediyorum. Maşallah. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da, geçmiş dönemdeki heyecanımızı hatırlatıyor. Aynı duyguları tekrar yaşıyoruz" dedi.

“Bizim gençliğimiz 3Y ile kuşatılmıştı, yasaklar, yokluklar ve yoksulluklar”

Kendi gençlik yıllarındaki Türkiye’nin meseleleri çok başka olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O eski Türkiye’nin imkanları da çok başkaydı. Şimdi, 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının üzerinde her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz. Halbuki bizim gençliğimiz 3Y ile kuşatılmıştı. Yasaklar, yokluklar ve yoksulluklar. Bizim gençliğimiz, kavgalarla dolu bir Türkiye’de geçti. İleride, Türkiye’nin yakın siyasi tarihi, vicdanlı bir değerlendirme ile yazıldığında bu iki dönem arasında fark çok daha iyi anlaşılacaktır. Bugün önümüzdeki seçimlerde ilk defa, oy kullanacak gençlerimizden beklentimiz, elinizin altındaki imkanlarla dünyayı ve Türkiye’yi en iyi ve en doğru şekilde okumanızdır. Maziden atiye, sağlam bir köprü kurmadan, bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan nerede bulunduğumuzu özellikle nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Biz her konuda olduğu gibi bu hususta da gençlerimize güveniyoruz. Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü, konu mankeni olarak asla görmedik. Partimizi kurarken, Türkiye’nin gerçek anlamdaki ilk gençlik kolları teşkilatlanmasını AK Parti bayrağı altında yaptık. Şu an da genel başkanlar arasında siyasette gençlik kollarından çıkıp gelen bir başkası yok. Sadece bu kardeşiniz var bir başkası yok. Biz buraya gökten zembille inmedik. Merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle geldi. Bir kısmı farklı yerden sipariş geldi. Biz meydanlardan gümbür gümbür esinlenerek geldik. Sizlerin yaşlarında gençlik kollarında ilk görev alan nesil, şimdi bakan, milletvekili, genel başkan yardımcısı, belediye başkanı olarak gösterdikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerle de aynı gururu biz yaşayacağız” dedi.

“Bay Kemal, artık seni yormuyoruz. 7,5 saatte gittiğin bu yolu, 3 saate indirdik daha rahat gidebilesin diye ama İzmir’e de uğradığın yok"

“Genel başkanınız ve cumhurbaşkanınınız olarak gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını ilk önce 25’e ardında da 18’e düşürdük” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Kanunlarımıza göre, reşit sayılan her bir gencimizin sadece seçme değil, seçimle gelinen görevlerde de sorumluluk alabilmelerini biz sağladık. Gençler, biz size güvendik. Bu CHP’si falan niçin bu adımları atmadılar. Niçin bunlar, gençlerin önlerini açmadılar. Ama biz güvendik. Çünkü biz şuna inanıyorduk. Fatih Sultan Mehmet, 20 yaşında bir çağı kapatıp, bir çağı açtığına göre, onun torunları olarak bizlerde aynısını yaparız dedik. Oldu mu? Oldu. Onlar gemileri karadan yürüttüler. Ama bunlar anlamazlar. Bunca zamandır Türkiye’de siyaset yapıyorlar. Denizin altından hiç metro yaptılar mı? Bu metroyu kim yaptı. Biz yaptık. Avrasya Tüneli’ni kim açtı biz açtık. Hani gücünüz yetiyorsa birde siz yapsaydınız. Biz Haliç’i temizledik. Bunlar Haliç’i doldurdular. Ya bunlarda temizlik diye bir şey yok. Bunlarda kalkıp da dünyaya örnek gösterilecek bir şey yapalım böyle bir dert yok. Çünkü bunlarda dertli değil. Biz dertliyiz dertli. Neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. İşte Bursa, nereden nereye getirdik. İstanbul’dan gel, Bursa’dan geç, İzmir’e yönel. 7,5 saatte olan bu güzergahı, biz 3 saate indirdik. Bay Kemal, artık seni yormuyoruz. 7,5 saatte gittiğin bu yolu, 3 saate indirdik. Daha rahat gidebilesin diye. Ama İzmir’e de uğradığın yok."

“Bunların tek dertleri, her biri diğerinden hazzetmeyen, masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır.

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçildiğinde, kadınların ve gençlerin başta olmak üzere, tüm vatandaşların oy namustur diye hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Siyasi iradelerine ve sandığa canları pahasına sahip çıkmışlardı. Bugün olduğu gibi o dönemde de insanımızı gel deyince gelecek, git deyince gidecek. Şuraya oy ver deyince verecek güruh olarak gören çarpık bir zihniyet vardı. Tek parti faşizmi artığı bu zihniyet, aday olarak milletin karşısına çıkardığı kendi mensuplarına bile, aynı muameleyi göstermekten çekinmediler. Şimdi kendilerine gel deyince gelecek, sus deyince susacak, konuş deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Ama bulamıyorlar. Dertleri milletimizin namusu olarak gördüğü oylarla ülkeyi yönetecek gençlerin geleceğini inşa edecek bir cumhurbaşkanı çıkarmak ve milletvekili seçmek değildir. Bunların tek dertleri, her biri diğerinden hazzetmeyen, sayısının 6’ı mı, 10 mu olduğunu bilemediğimiz masa ortaklarının çıkarlarına göre hareket edecek bir isim bulmaktır. Milletimiz ülkesini özellikle yönetmek için, cumhurbaşkanı seçmenin peşindeyken, bunlar masa ortaklarının yöneteceği, aday bulma peşindedir. Böylesine bir algoritmaya bedava oynanan oyunlarda bile, rastlayamazsınız. Çünkü bunların kafası henüz Türkiye 100 yılına erişememiştir. Bunlar artık sürümden kalkmış olan, güncellemesi bile yapılamayan 1990’ların 1970’lerin siyaset formatında kalmış tiplerdir. Zaten vaatleri de ülkemizi yeniden eski Türkiye’ye döndürmektir" şeklinde konuştu.

“Eski Türkiye, 6’lı masanın bizzat uygulamaları olarak gösterdiği gibi kavganın, kargaşanın, ayak oyunlarının eksik olmadığı Türkiye’dir”

Eski Türkiye’den salonu dolduran gençlere örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlük hayatınızın hemen her anında yararlandığınız imkanların neredeyse, hiçbirinin olmadığı Türkiye’dir. Eski Türkiye, her işin çok emekle yürütüldüğü ve buna karşı çok az sonuç alınabildiği, çok az mesafe kat edildiği Türkiye’dir. Eski Türkiye, insanların bir biriyle sınırsız iletişimini bırakın asgari müştereklerde bile buluşmakta zorlandığı Türkiye’dir. Eski Türkiye, siyasette, ticarette, akademi de, sanatta, velhasıl hayatın her alanında seçkin azınlık dışında, kimseye şans verilmeyen Türkiye’dir. Eski Türkiye, 6’lı masanın bizzat uygulamaları olarak gösterdiği gibi kavganın, kargaşanın, ayak oyunlarının eksik olmadığı Türkiye’dir. Siyaset kurumunun milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine, sürekli kriz ürettiği, suni krizleri tetiklediği Türkiye’dir. 6’lı masa denilen ucube yapının gıdası eski Türkiye’nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur. Husumet iklimidir. Sömürü düzenidir” dedi.

“Türkiye 100 yılı vizyonunu paylaşmadığımız kimse bırakmayacağız”

“Biz 20 yıl önce ülkemizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde, tıpkı rahmetli Menderes’in 73 yıl önce yaptığı gibi, ‘yeter’ dedik” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Gençler, milli iradeyi hiçe sayan vesayete ‘yeter’ dedik. Hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan zulüm düzenine ‘yeter’ dedik. Milletimizi geri kalmışlık prangasına mahkum eden çarpıklığa ‘yeter’ dedik. İtilmişliğe, kakılmışlığa milli onurumuzun örselenmesine ‘yeter’ dedik. Terör örgütlerine, onların iplerini elinde tutanlara, dökülen kanlara, yaşatılan acılara ‘yeter’ dedik. Darbecilere, onları üzerimize salan küresel emperyalistlere ‘yeter’ dedik. Maruz kaldığımız her saldırının sinsi refakatçileri olan siyasi ve ekonomik tetikçilere ‘yeter’ dedik. Bu ülkeye ve halka zulüm eden kim varsa hepsine de rahmetli Menderes gibi, ‘yeter söz milletindir’ dedik. Biz bunlarla yetinmedik. Yeter söz de, karar da milletindir dedik. Şimdi de yaklaşık 3 çeyrek asır sonra, ‘yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir’ diyoruz. Bursa’dan başlayarak dalga dalga 81 vilayetimize oradan dünyanın dört bir yanındaki her bir vatandaşımıza ulaşarak ülkemizin ve milletimizin geleceği için hiçbir vaatleri, hiçbir programları ve hiçbir vizyonları olmayanlara ‘yeter’ diyeceğiz. Kapasına gitmediğimiz, eser ve hizmetlerimizi anlatmadığımız, Türkiye 100 yılı vizyonunu paylaşmadığımız kimse bırakmayacağız. Gençler, hedefimiz, gönlünü kazanmak suretiyle, 85 milyonun her bir ferdine, doğruya doğru dedirtmektir. Meydanlarda bize verilen her bir desteğin, sandıkta bize verilen her bir oyun, Türkiye 100 yılı inşasına yapılan bir katkı, kutlu yola döşenmiş bir tuğla olduğunu asla unutmayacağız."

“Sadece işlemleri iptal etmek için mahkeme mahkeme dolaşırlar”

AK Parti kurulduğu günden beri, 15 seçime girdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 15’inden de zaferle çıktı. Milletimiz tamamı gibi, gençlerimizin de birinci partisi, hep AK Parti oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, gençlerimizin ilk tercihi biz olduk. Gençleri AK Parti’ye yakıştıramayan, daha doğrusu gençlerin AK Parti ile yol yürümesini hazmedemeyen bir kesim bu gerçeği bir türlü kabul etmek istemiyor. Halbuki biz son 2 senede, gençlerimizle 36’ıncı buluşmamızı yapıyoruz. Sevgili gençler, bırakın ülkenin dört bir yanında gençlerle kucaklaşmayı, belki aynı dönemde kendi çocuklarıyla 36 defa gelmemiş olanlar bizi gençlerden uzak kalmakla itham ediyor. Gerçi bunların her işi böyle. Üniversite açarız, okul yaparız, kitap dağıtırız, yurt inşa ederiz, kredi, burs veririz, hepsine karşı çıkarlar. Hepsine çamur atarlar. Hastane yaparız, sağlık personeli yetiştiririz, hizmetin en iyisini veririz, sadece karşı çıkarlar. Terörle mücadele ederiz, sınır ötesi harekatlar yaparız, dünyanın dört bir yanında destanlar yazarız. Sadece mecliste takoz koyarlar, tezkerelere ret oyu verirler. Hakim savcı alırız, adalet teşkilatımızı güçlendiririz. Sadece mırın kırın ederler. Karayolu yaparız, havalimanı yaparız, demir yolu yaparız, uzaya uydu göndeririz sadece geliştirdiğimiz iş birliği modellerine projeleri yapan firmalara saldırırlar. Ne diyorlar, ‘biz geliyoruz. Bir kuruş alamayacaksınız’ ya gelemeyeceksiniz be. Baraj yaparız, yerli ve yenilenebilir enerji tesisleri kurarız, nükleer güç santrali inşa ederiz. Sadece işlemleri iptal etmek için mahkeme mahkeme dolaşırlar. Konut yaparız, millet bahçesi yaparız, millet kıraathanesi yaparız, ağaç dikeriz sadece eleştirirler. Sadece engel çıkartırlar. Hangi alana bakarsanız bakın aynı manzara ile karşılaşırsınız. Millete söyleyecek sözü olmayanın gençlere vaatleri ne olabilir ki, kendilerine hapsettikleri yalan ve iftira kalesinden başka dünyaları olmayanlarla hangi vizyonu hangi projeyi tartışacağız. Onun için biz sözümüzü milletimize söylüyoruz" şeklinde konuştu.

“Kendimizi artık gençlerimizin misafiri olarak görüyoruz”

“Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişiminin vaktinin de yaklaştığını biliyoruz” diyen Erdoğan, "Kendimizi artık gençlerimizin misafiri olarak görüyoruz. Önümüzdeki seçimlerin Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemde küresel yönetim ve ekonomi düzenindeki hak ettiği yerin gerisine düşmemesi için önemli görüyoruz. Sonra meydan da at da, söz de sizin olacaktır. Gençlerimizden beklentim, bizden öncekiler gibi, bizim gibi, sizin de ‘yeter sözde kararda milletindir’ demenizdir. Biz 40 yıldır ne yaptıysak, milletimizle birlikte olduğumuz için yaptık. Milletimizin desteği ile yaptık. Milletimiz için yaptık. Sizlere bırakacağımız en büyük mirasta, bu olacaktır" dedi.