Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis’te çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp süreci başlatacağız"