Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreç başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmada, memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili sürecin başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşmiş olacağını belirterek, “Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız” dedi.

2023 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret tutarının 13 bin 414 liraya, net asgari ücret tutarının ise 11 bin 402 liraya yükseltildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylece asgari ücrete yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren bir zam yapmış olduk. Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyoruz. Özellikle toplumumuzun kırılgan kesimlerini hayat pahalılığının etkilerinden korumaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.