Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin konutunda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin konutunda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin konutunda görüştü. Görüşmede yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda uğurladı.MHP Lideri Bahçeli, daha sonra konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son Ahlat’ta Bahçeli’nin konutunda bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.