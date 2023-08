Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ödül alan iş adamlarını tebrik etti.

Müteahhitlik pazarıyla ilgili küresel düzeyde yapılan değerlendirmelerle oluşturulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinin 2022 sonuçlarının belli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan müteahhitlerimize ödüllerini vereceğiz. Ayrıca dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşaviri listesinde yer alan altı firmamızın ödüllerini de yine bugün burada takdim edeceğiz. Küresel krizlerin, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır. Listeye şöyle bir baktığımızda hemen hepsinin de gayretlerini ve işlerini yakından bildiğimiz firmalar olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Biz de görüştüğümüz her devlet ve hükümet yetkilisine müteahhitliklerimizle ilgili çalışmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. Hatta sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla halihazırda bir proje mevcutsa telkini ısrara çeviriyoruz" diye konuştu.

Müteahhitlik sektöründe de Türkiye’nin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğinden şüphe duymadığını ifade eden Erdoğan, "Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapısı ihtiyacı zaten sürüyor. İlaveten gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarının yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. Türkiye’nin son 21 yılda gerçekleştirdiği büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem ekipman bakımından küresel rekabette öne çıkardı. Önümüzdeki 10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10 hatta yüzde 15’inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel göremiyor. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi ve kendinizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Savunma sanayinde nasıl kısa sürede büyük bir sıçrama yaptıysak, müteahhitlik sektöründe de mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üstelik müteahhitlik bereketli bir sektördür. Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmamızın turizmden enerjiye, sanayiden sağlığa, eğitimden tarıma pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz. Bu şekilde katlanarak artan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gücünüzle ülkemizin büyüme yaptığınız katkılar için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin geleceğine dair hiçbir vizyonları ve heyecanları olmayanlar şu salondaki toplantının gerisinde yatan emeği mücadeleyi alın terini anlayamaz. Biz ’2023 vizyonu’ dediğimizde ’bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor ama bakalım o kadar siyasi ömürleri olacak mı’ diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaştığımız bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053’e diktik. Rabbimiz bize o günlere erişmeyi nasip eder etmez orasını bilemeyiz. Ama gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyoruz."

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için 2053, 2071 ne de daha öteye uzanan hedefin artık birer hayal olmadığının altını çizen Erdoğan, "Sizlerin de tüm hesaplarınızı, ilk etapta Türkiye’nin 2053’te ulaşacağı yere göre yaptığınıza inanıyorum. Biz bu döneme ’Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrının imarını üstlenen müteahhitlerimiz olarak sizleri Türkiye Yüzyılı’nın inşasında da önemli görevler bekliyor. Biliyorsunuz Türkiye sadece mevcut sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etki alanının genişliğiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır bir devletin evlatlarıyız, vatandaşlarıyız. Ülkemizin dinamiklerini sadece kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören, gücümüzü spekülatif raporlarla tartmaya kalkan herkes bugüne kadar hüsrana uğramıştır. Bugün aynı hatayı yapanların akıbeti de aynı olacaktır. Etki alanı her geçen yıl daha da genişleyen bir ülke olarak diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak hem kendilerine hem ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacaklarına inanıyorum. Attığınız her adımda, girdiğiniz her mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda yer alacağımdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Yarışın ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin inancına, meşrebine, tercihlerine bakmadığımızın şahitleri bizzat sizlersiniz. Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olur. Öteki rekabet siyasetin cilvesidir ve hak ettiği kadar değere sahiptir. Asıl olan bu gök kubbede hangi hoş sedaları bırakabildiğimizdir. Kendi kafalarındaki saplantıların ve kalplerindeki hırsların ürünü hezeyanlarla sizleri tereddüde sürüklemek isteyenlere asla aldırmayın. Hani şair ’Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ diyor ya. Biz de size yürüyün, arkanızdan milletle beraber biz de yürüyeceğiz diyoruz" diye konuştu.

Asırlık cumhuriyetin her döneminin kendi içinde zorluklarla geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Ancak kuruluş dönemi haricinde son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Daha önemlisi hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin maruz kaldığımız her saldırının giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçen oyunların ürünüydü. Yurt dışında iş yapan firmaların temsilcileri olarak bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum. Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacakları yöntemleri bize karşı hoyratça yapıların operasyonlarını masum ve makul kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirlerle yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli, bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır" ifadelerine yer verdi.

"Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke, siyaset dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduk" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milyarlarca doların kullanıldığı, yalanların, yanlışların, spekülasyonların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflerine sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık. Hatırlarsanız 2019 yılında yine böyle bir tören vesilesiyle sizlere bu sistemin en büyük garantisi millettir demiştim. Milletimiz yaptığı tercihle sadece ülkesinin ve kendisinin geleceğine sahip çıkmakla kalmamıştır. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin dünü ve bugününün olduğu gibi yarının da teminatının milletimizin bizatihi kendisi olduğunu cümle aleme ispatlamıştır. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Henüz 2 buçuk aylık kabinemizle diğer alanlar gibi ekonomide de aldığımız somut sonuçlarla milletimizin ve siz iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemizi akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görünüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz."

"Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz"

Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu yaptığımız müddetçe Allah’ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyorum. Nasıl darbeden depreme, nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak, bugünkü sıkıntıları da inşallah kısa sürede yeneceğiz. İş dünyamızdan ricam, istikametlerini ve hedeflerini geleceğe çevirmeleridir. Önümüzde bizi bekleyen çok büyük fırsatlar, çok büyük imkanlar mevcuttur. Yakın coğrafyamızda sizlerin tecrübesine ihtiyacı olan pek çok ülke var. Bunları değerlendirmek, sizlerin dirayetine, cesaretine ve azmine bağlıdır. Neredeyse yarım asra yaklaşan siyasi tecrübeme, iş hayatındaki deneyimlerime belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığındaki yönetim birikimime dayanarak söylüyorum. İş insanlarımızın her birinde bu dirayetin, cesaretin ve azmin var olduğuna inanıyorum. Yoksa Türkiye dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesine 42 firmayla giremezdi. Bu duygularla bir kez daha ödül vereceğimiz firmalarımızı ve temsilcilerini tebrik ediyorum" dedi.