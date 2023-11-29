Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze’de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu adını tarihe şimdiden ’Gazze kasabı’ olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netanyahu’nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, ”Türkiye Yüzyılı için gece gündüz çalışan, koşturan tüm arkadaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Filistinli kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Camileri bombalandı, okulları harabeye çevrildi. Hastaneleri yerle yeksan edildi. Sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Göç eden sivillerin üzerlerine yollarda bombalar yağdırıldı” dedi.

"2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar"

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Analarının öpüp koklamaya kıyamadığı sabiler hunharca katledildi. Babalara gözü gibi sakındıkları yavrularının parçalarını toplattılar. Gıdasını, yakıtını, ilacını, ekmeğini, elektriğini, suyunu, iletişimini kesip 360 kilometrekarelik açık hava hapishanesine sıkıştırdıkları 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze’yi yaktılar yıktılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Gazze’de İsrail zulmüne maruz kalanların 7 Ekim’den beri yaşadıkları tam bir cehennemdir. Bu ifadeyle tarif ediyor şair” açıklamasını yaptı.

"Netenyahu adını tarihe şimdiden ’Gazze kasabı’ olarak yazdırmıştır"

Yüzde 70’ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 16 bin Gazzelinin İsrail’in saldırıları sonucunda şehit olduğunu, 35 binin üzerinde Filistinlinin yaralandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Şehitlerin her birini rahmetle yad ediyor, yaralılara Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. Gazze’deki binaların üçte ikisi yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Gazze’deki sağlık ve eğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Gazze’de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netenyahu adını tarihe şimdiden ’Gazze kasabı’ olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netenyahu’nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir" diye konuştu.

"İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz"

Gazze’de yaşananlar karşısında Batılı ülkelerin tutumuna tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’de işlenen insanlık suçu ve savaşa bir kişi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Türkiye olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Uluslararası temaslarımızın ilk ve en önemli konusu Gazze’deki savaştır. Son olarak Cezayir seyahatimizde Cumhurbaşkanı Tebbun’la, ardından hafta sonu ülkemizi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Sayın Mikati ile bu meseleyi tüm yönleriyle Konuştuk" dedi.

"Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz"

İspanya Başkanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’yi ele aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki dik ve dirayetli duruşu için İspanya’yı tebrik ettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinin gündeminin de Filistinlilerin yaşadığı insani dram olduğunu belirten Erdoğan, "Yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyoruz. Dubai ziyaretimizde iklim konularıyla birlikte Gazze’yi de ele alacak, Gazze halkı için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Cuma günü başlayan esir takaslarını, akan kanın bir nebze olsun durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Mutabakatın tesisine katkı veren tüm kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz. Gazze’nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmının bölgeye ulaştırılmasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak içeri girmesine izin verilen yardım miktarı, halkın asgari ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır" diye konuştu.

Netanyahu yönetiminden gelen açıklamaların insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutları azalttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in kamuoyu nezdinde iyice köşeye sıkışan Netenyahu’nun siyasi ömrünü uzatmak için daha çok kan dökmesinin, daha fazla can almasının önüne mutlaka geçilmelidir. Netenyahu, Gazze’de işlediği cinayetlerle antisemitizmi körükleyerek, İsrail halkıyla birlikte tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Dünyada antisemitizm ile birlikte İslam düşmanlığı da yükseliyor. Batılı liderlerin Hamas bahanesiyle tüm Filistinlileri şeytanlaştıran sorumsuz söylemlerinin bedelini ise bu ülkelerde yaşayan göçmenler ödüyor. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 Filistinli öğrenciye yönelik menfur saldırı bunun son örneğini teşkil etti. Çoğu zaman fanatik denilerek, akli dengesi bozuk denilerek veya aşırı sağcı denilerek önemsizleştirilmeye çalışılan bu teröristlerle mücadelede Batılı devletlerin isteksiz davrandığını biliyoruz. Gazze krizinin başından beri sergiledikleri çifte standart, Müslümanlara yönelik nefret suçlarının cezasız kalmasında kanuni boşluklardan ziyade başka senaryoların devreye girdiğine işaret ediyor. Kur’an-ı Kerim’i yakan melunlara yönelik fikir özgürlüğü, bu kılıf altında gösterilen müsamaha kesinlikle iyi niyetli değildir. Anlaşılan geçmişte Musevilere ve Romanlara yapıldığı gibi bugün de bir Müslüman sorunu icat edilmeye çalışılmaktadır. Çoğu Avrupa’da olmak üzere 7 milyon insanı yurt dışında yaşayan bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tek bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamasına izin vermeyeceğiz. Gözü dönmüş Netanyahu’nun bu gerçeğe rağmen insani aranın, çatışmaların sona erdirilmesine yardımcı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz"

Türkiye’nin Gazzelilere yönelik insani yardımlarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içinde 12 uçak ve bir gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş’e sevk ettik. Toplam bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyan iki gemimiz bugün yola çıkıyor. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye’ye intikalini sağlayarak, tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze’de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Gazze’deki vatandaşlarımızın tahliyesini de büyük ölçüde tamamladık. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.