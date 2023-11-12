Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu gidicisin gidici'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki göstererek, "Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Türkiye’nin dünyadaki tüm mazlumlara kol kanat gerdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bundan 5 asır önce engizisyondan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa mezhep savaşlarından kaçan Hristiyanlara da kapımızı açtık. Şimdi bakıyorum Netanyahu kalkmış iki bakanını alıyor dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa devlet başkanı Macron’un açıklamaları onu rahatsız etmiş. Riyad zirvesi onu rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde uçakla dönüşte. Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye yahu o bebeler, o yavrular, 3 yaşında 5 yaşında kefene sarılmış. O anneler, o şehit yavrularının cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad zirvesinde de bunları gördük. Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır. Hepsinden öte Türkiye’nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarihten bugüne kimliğine bakmadan düşenin elinden tuttuğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine meseleye sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Evlerin neşesi olan çocuklar ölmesin diyoruz. Analar evlatlarının o soğuk bedenlerine sarılmasın diyoruz. Babaların yüreklerine kaybettiklerinin kor ateşi düşmesin diyoruz. Ekimin 7’sinden beri tüm çabamız daha fazla kan gözyaşı yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hakim kılınması için. Dün Riyad’da düzenlenen zirve Filistin halkı ile dayanışmayı ortaya koydu. Ülkemizin de teklifi ile İsrail’in işlediği savaş suçlarının takibinden, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasına kadar birçok konuda önemli kararlar aldık. Hele hele yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız. Bu süreçte ateşkesin tesisi ve Gazze’deki katliamların sona erdirilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Kimseden çekinmeden, kimin ne dediğine bakmadan hakkı ve hakikati haykıracağız. Çarşamba günü eşimin himayesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek uluslararası toplantıyla bu vakur duruşumuzu bir adım ileri taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İslam dünyası ile birlikte vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkeleri harekete geçirmek için temaslarını önümüzdeki günlerde yoğunlaştıracağının altını çizen Erdoğan, "Geçmişinde sömürgecilik dahil hiçbir utanç lekesi bulunmayan bir ülke olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Soğukkanlı ve basiretli adımlarla bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tarihimizin hiçbir döneminde milletimize umut bağlayan insanları yüzüstü bırakmadık. İnşallah bundan sonra da mazlumları hayal kırıklığına uğratmayacağız. Gözünü ve gönlünü ülkemize yönelten hiç kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz" dedi.