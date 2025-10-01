- Haberler
- Politika
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başl
WhatsApp İhbar Hattı
0546 742 07 60
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!
İHA
Bakmadan Geçme
Silivri'de fabrikada çalışan 80 işçi, ani kapanma kararının ardından işten çıkarıldı
Gazi Reha Toksöz: 'Gazilik, milletimizin varoluş iradesidir'
Silivri’de Güvenli Eğitimin Adresi: Maşalacı Eğitim Kurumları
Silivri'de Emniyet ve Jandarma'dan Suçla Mücadeleye Sıkı Denetim
Silivri Sahili’nde 12 Dev Adam Coşkusu!
Silivri’nin Gurur Tablosu: Eğitimde ve Sporda Büyük Başarı