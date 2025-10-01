Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başl

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. 2026 senesi Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz."

