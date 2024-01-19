Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında bir videomesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz” dedi.

"Dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz”

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı’nın uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün uluslararası uzay istasyonuna yolculuğa çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz” açıklamasını yaptı.

"Uzay yolculuğu 14 gün sürecek 13 deney gerçekleştirecek”

Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi Misyonu kapsamında bilim insanlarının hazırlıklarını yaptığı 13 deneyin gerçekleştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astronomi, tıp, genetik malzeme birimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum” değerlendirmesinde bulundu.