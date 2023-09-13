Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı