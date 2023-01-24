Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye’nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreninde konuştu. Kültür ve sanat açısından önemli olan ödül töreninde katılımcılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1979 yılından beri verilen bu ödüller sayesinde, ülkenin kültür-sanat iklimine katkı sunan kurum, kuruluş ve sanatçılarımıza şükran borcumuzu bir nebze de olsa ödeme imkanı buluyoruz. Şimdiye kadar adlarını tarihimize, edebiyat dünyamıza ve aziz milletimizin gönlüne yazdıran nice değerimize böylece teşekkürümüzü ifade ettik. Bir kısmı ebediyete irtihal eden ve artık aramızda bulunmayan tüm kültür-sanat erbabımızı burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Onlar, fani dünya yolculuklarını tamamlamış olsalar bile; eserleriyle, hizmetleriyle, kitaplarıyla, geride bıraktıkları silinmez izlerle yaşamaya devam ediyor” dedi.

Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerin üstatlarından ilham alarak kendi başarı hikayelerini yazdıklarını kaydeden Erdoğan, asıl meselenin, ehli hünerin kıymetini hayattayken bilmek olduğuna dikkat çekti. Sanata ve sanatçıya saygı göstermenin lafla değil, ancak onların eserlerine, emeklerine, emanet ettiği mirasa sahip çıkmakla olacağını dile getiren Erdoğan, "Hem Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri hem Bakanlığımızın özel ödülleri ile tam olarak bunu yapmanın gayretindeyiz. Kültür-sanat erbabımız ile kurumlarımızın milletimizin kalbinde edindikleri müstesna yeri tevdi ettiğimiz ödüllerle devlet adına da tescilliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödüllerin, değerlerin dünyada tanınmasını sağlamak açısından önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür sanat erbaplarının müstesna yerlerinin bu ödüller ile de desteklendiğini söyledi. Bu ödüllerin gençleri teşvik etme yanında, sahip olduğumuz değerlerin dünyada tanınmasını sağlamak için önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı özel ödüllerinin sahipleri belirlenirken de bu hassasiyetle karar verilmiştir. Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor" dedi.

"Bir toplum kültür ve sanat alanındaki birikimi kadar güçlüdür"

Kültür ve sanatın bir milleti ayakta tutan önemli sütunlar arasında geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir toplumun kültür ve sanat alanındaki birikimi kadar güçlü olduğunu kaydetti. Savunmada, ekonomide ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığının da kültür ve sanata bağlı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, kültür ve sanat açısından zayıf toplumların saman alevi gibi sönüp gittiklerini söyledi. İnsanlık tarihine bakıldığında bunun sayısız örneğiyle karşılaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bileğinin gücüyle kilometrelerce savaşmış komutanları bugün kimse hatırlamıyor. Nice güçlü ordunun bugün esamisi okunmuyor. Fakat sanatta çığır açmış, kendi özgün kimliklerini icra etmiş özgün toplumlar dimdik ayaktadır" dedi.

Türkiye’nin 1000 yıllık köklü bir birikime sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletler ekonomik ve sosyal buhranlar geçirse de ayakta kalır. Türk milletinin de ayakta kalabilmesinin sebebi bu kültürel hazinesidir. 1000 yıllık köklü bir birikime sahibiz" açıklamasını yaptı. Türkiye’nin kültür havzasının sınırlarının geniş alanlara yayıldığını kaydeden Erdoğan, "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. "Dünyada eşi benzeri olmayan bir hazinemiz bulunuyor" diyen Erdoğan, Türkiye’de asırlardır farklı kimliklere ev sahipliği yapmış hoşgörü timsali illerin bulunduğunu ifade etti. Hangi ile gidilse insanlık tarihine ışık tutan tarihle karşılaşıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden atiye kurduğumuz bu kadim birikimi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımızda, kültürümüzü ve sanatımızı desteklemek için var gücümüzle çalışıp, her türlü adımı attık. Bu topraklara ait eserleri yurt dışından getirdik. Ecdadımızın emanetlerini ve eserleri ihya ettik. Çağın ihtiyaçlarına göre gelenekselle, modernliği yan yana getirdik. Geçtiğimiz hafta açtığımız Rami Kütüphanemiz, bu kültür sentezinin en güzel örneği oldu. Yaptığımız çalışmalarla kültür ve turizmimizin birbirini destekleyen, aynı zamanda güçlendiren bir eko sistem olmasını sağladık" diye konuştu.

Projeleri hayata geçirirken hiçbir zaman tek yönlü planlar yapmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rami Kütüphanemiz kültürün, sanatın, millet bahçemizin, yazma eserlerin ve Atatürk kitaplığının yer aldığı çok yönlü bir projeydi" dedi.

"Türkiye’nin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz"

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye’nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Ortak değerlerimize sahip çıkmaya önem veriyoruz. 2023 senesini, vuslatının 750. seneidevriyesine hürmeten Mevlana yılı olarak ilan ettik. Anadolu’nun manevi mimarlarından büyük mutasavvıf Mevlana’yı hep birlikte yad edeceğiz. Nefret yerine muhabbetin, umutsuzluk yerine umudun hakim olması için canla başla çalışacağız. Tüm kurumlarımızdan Mevlana yılının hakkıyla idrak edilmesi için gerekli tüm çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Ödül alan kurumları şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua etti, eğlenceli diyaloglar yaşandı

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2022 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Sahneye 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz ile birlikte gelen Kenan Yavuz ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Alime Yavuz sahnede bir süre Erdoğan ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua eden Yavuz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi Hümeyra Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda davetli katıldı.