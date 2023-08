Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayi alanında kelimenin tam anlamıyla bir destan yazdık'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma sanayi alanında kelimenin tam anlamıyla bir destan yazdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının, Türk milletinin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, vatanın bekası ve milletin istiklali uğrunda can veren şehitleri rahmetle yad etti, gazilere şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulundan bu yıl diplomalarını alarak ordu saflarına katılan 937 teğmen ile 76 misafir öğrenciyi kutlayan Erdoğan, mezunları her açıdan en donanımlı şekilde yetiştiren hocaları ve komutanları da canı gönülden tebrik etti.

Kara Kuvvetlerinde halihazırda görev yapan subay ve astsubayların yarısının üniversitenin mezunlarından olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu evlatlarımız terörle mücadelede, vatan savunmasında ve ülkemizi temsil ettikleri uluslararası misyonlarda başarılarıyla göz dolduruyor. Siz genç teğmenlerimizin de katılımıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

Mezunlar arasında Azerbaycan’dan Bosna Hersek’e, Ürdün’den Senegal ve Somali’ye, Arnavutluk’tan Moğolistan’a 15 farklı ülkeden misafir öğrencilerin de bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye’nin tarihi, kültürel ve beşeri derinliğini göstermesinin yanı sıra üniversitemizin ufkunu da yansıtan bu çeşitliliği takdirle karşılıyoruz” dedi.

"Dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

"Asırlar boyu barış ve huzuru tesis eden ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirası zenginleştirmekte kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için her alanda 360 derecelik bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türk dünyasıyla işbirliğimizi ilerletirken Afrika’daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Balkanlarda istikrarın muhafazası için samimiyetle çalışırken Avrupa ve Asya ile ilişkilerimizi daha da geliştirmenin gayretindeyiz. Komşularımızla olan sorunlarımızı yapıcı bir anlayışla çözmeye özel önem veriyoruz. Yani dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette sadece bunlarla yetinmiyor, işte bugün burada olduğu gibi ülkemizin imkanlarını dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bugün mezun olan her bir misafir öğrencimiz inşallah bundan sonra Türkiye’nin ve Türk milletinin fahri elçisi olacaktır. Türkiye de bu öğrencilerimizin ikinci evi olmaya devam edecektir. Misafir teğmenlerimizin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile anavatanları arasındaki bağların güçlenmesi için gayret göstereceklerine inanıyorum. Tüm mezunlarımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Okuldan mezun olan askerlere seslenen Erdoğan, “Sizler yakın coğrafyamızla birlikte dünyanın birçok yerinde istikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz” dedi.

"Binlerce yıllık şanlı tarihiyle kahraman ordumuz peygamber ocağıdır"

Covid-19 salgınıyla başlayan, ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel krizin yeni boyutlar kazanarak devam ettiğinin vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kriz ve kaos ortamının olumsuz etkilerine, ekonomiden dış politikaya, geniş bir alanda şahit oluyoruz. Ekonomide gelişmiş ülkeler dahil herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Dış politikada kartlar yeniden karılırken yeni işbirliği arayışları ön plana çıkıyor. NATO, BRICS ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi çok taraflı işbirliklerinin uluslararası siyasetteki ağırlığı giderek artıyor. Kimi ekonomistler tarafından yıllarca israf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamalarında adeta bir yarış söz konusu. Dünyanın her köşesinde güvenlik endişeleriyle birlikte savunmaya ayrılan bütçe rakamları da yıldan yıla yükseliyor. Caydırıcılığı yüksek, güçlü, modern ve disiplinli bir orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu bugün doğu batı fark etmeksizin artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar tarafsızlığı değer olarak pazarlayan devletler, bugün kendilerini bir savunma paktına atmanın derdine düşmüştür. Türkiye, ordu millet geleneğine sahip bir ülke olarak jeopolitiğin ve siyasi coğrafyanın öne çıktığı bu yeni döneme en hazırlıklı giren devletlerden biridir. Asırlardır yaşadığı topraklarda varlık yokluk mücadelesi veren milletimiz için güvenlik meselesi nevzuhur bir durum değildir. Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar. Binlerce yıllık şanlı tarihiyle kahraman ordumuz peygamber ocağıdır. Güçlü bir orduya sahip olmadan güçlü bir Türkiye’nin olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerden çok iyi biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığının artması ülkemiz için tercihten öte bir zorunluluk teşkil ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla özellikle son 21 yılda ordunun gücüne güç katacak tarihi nitelikte pek çok adım attıklarını dile getirerek, "Savunma sanayi alanında kelimenin tam anlamıyla bir destan yazdık. Yüzde 80’lerden alıp yüzde 20’lere düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızla, cirosu 12 milyar doları aşan savunma sanayi sektörümüzle, bu sene 6 milyar doları bulacağına inandığımız savunma ihracatımızla ATAK’tan KAAN’a, AKINCI’dan AKSUNGUR’a, FIRTINA’dan SİPER’e, TCG Anadolu’dan MİLGEM’e her alanda artan kabiliyetlerimizle hasılı savunma sanayinde 21 yıla sığdırdığımız asırlık başarılarımızla ülkemizi askeri imkan ve yetenekler bakımından en üst lige çıkardık" dedi.