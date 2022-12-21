Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Senegal ile ikili ticaret hacmimizi en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Senegal ile 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve heyetini Ankara’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine ‘hoş geldiniz’ diyorum. Malum, şubat ayında Dakar’a çok verimli bir ziyaretimiz olmuştu. Orada gerçekten çok çok güzel bir projeyle büyükelçilik binamızın açılışını yapmıştık. Ve açılışta ikili görüşmelerimiz olmuştu ve bu arada muhteşem bir stadyumun da açılışını da gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle de, Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılışını kendisiyle beraber gerçekleştirmiştik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall’in bugün Senegal’in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılaryasını resmen açtığını belirterek, Senegal’le her alandaki iş birliğini geliştirme noktasında ortak iradeye sahip olunduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz şubat ayından bu yana Afrika Birliği Dönem Başkanlığı’nı üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi, tahıl koridoru konusu, bunları değerlendirme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadelenin de gündemlerinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Sall’a bu konudaki desteği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişme eğilimini sürdürdüğünü belirterek, 2021 yılında ikili ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 42 artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştığını söyledi. Kısa sürede bu rakamı 1 milyar dolara çıkarma hedefi belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika’yla ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ticari ilişkilerimizi de ‘kazan-kazan’ ilkesi temelinde yürüteceğiz. Afrika’da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken bugün 44 büyükelçiliğimiz Afrika’da hamdolsun hizmet veriyor. Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibarıyla 38’e yükselmiş durumda. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayii, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’le kalkınma alanında da yakın iş birliği sergilediklerini kaydetti. Erdoğan, “TİKA’mız 2007 yılından bu yana Senegal’de birçok proje hayata geçirmiş; Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans, hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum ve biraz sonra kendileriyle görüştüreceğim, inşallah yeni büyükelçimizin de Senegal’de hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Türk şirketlerinin Senegal özel şirketleriyle çalıştığını ifade eden Senegal Cumhurbaşkanı Sall ise, ”Türk müteahhitlerin çalışmalarında birçok kişiyi istihdam ettiklerini söyleyebilirim. İslam İşbirliği Teşkilatındaki görevlerinizi takdir ediyoruz. Küresel gıda krizinin önüne geçtiğinizin altını çizmek isterim. Afrika Birliği’nin G-20’ye üyeliği konusunda sizin desteğinizi istedim. Buradaki desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Türkiye ve Senegal arasındaki gündem her zaman yoğun. Bizim hedefimiz ortaklık seviyemizi her zaman yukarıya çıkarmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını 1 milyar dolarlık hedefe çıkarmak için sürdürmeleri gerekiyor” dedi.